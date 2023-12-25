Белгородцам придётся проходить тестирование перед заключением соцконтрактов

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как отметил врио министра экономического развития промышленности Белгородской области Максим Гусев, с 1 января вступают в силу новые правила оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта. Главное изменение для потенциальных получателей — перед заключением социального контракта необходимо будет пройти обязательное тестирование для определения уровня предпринимательских компетенций.
Оно будет проходить на цифровой платформе. Перечень вопросов готовит Минэкономразвития РФ и корпорация МСП. Они будут доступны с 1 января 2024 года.
При неудовлетворительном результате тестирования заявителю нужно будет пройти обучение в центре «Мой бизнес».
До начала тестирования предлагается проводить для потенциальных получателей предобучение в центре «Мой бизнес», которое будет доступно бесплатно во всех муниципалитетах. Начало обучения — с февраля 2024 года. Оно будет длиться на постоянной основе.
Максим Гусев
Гусев отметил, что целевая группа, которая попадает под данные требования, оценивается в 3934 человека, из которых почти 1500 человек — это те, кто ранее заключали соцконтракты и имеют возможность повторного обращения. Подробнее на фото:
Для тех, кто уже заключил соцконтракт, будут предусмотрены как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки:
Как отметила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, на сегодняшний день в листе ожидания на 2024 год 107 человек, которые хотят заключить соцконтракт.