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Published Сегодня, 09:41

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Белгородцам придётся проходить тестирование перед заключением соцконтрактов

Белгородцам придётся проходить тестирование перед заключением соцконтрактов

25 декабря 2023, 09:41
Фото: 1MI
Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Желающие получить средства в рамках соцконтракта должны будут пройти тестирование.

Как отметил врио министра экономического развития промышленности Белгородской области Максим Гусев, с 1 января вступают в силу новые правила оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта. Главное изменение для потенциальных получателей — перед заключением социального контракта необходимо будет пройти обязательное тестирование для определения уровня предпринимательских компетенций.

Оно будет проходить на цифровой платформе. Перечень вопросов готовит Минэкономразвития РФ и корпорация МСП. Они будут доступны с 1 января 2024 года.

При неудовлетворительном результате тестирования заявителю нужно будет пройти обучение в центре «Мой бизнес».

До начала тестирования предлагается проводить для потенциальных получателей предобучение в центре «Мой бизнес», которое будет доступно бесплатно во всех муниципалитетах. Начало обучения — с февраля 2024 года. Оно будет длиться на постоянной основе.
Максим Гусев

Гусев отметил, что целевая группа, которая попадает под данные требования, оценивается в 3934 человека, из которых почти 1500 человек — это те, кто ранее заключали соцконтракты и имеют возможность повторного обращения. Подробнее на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Для тех, кто уже заключил соцконтракт, будут предусмотрены как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Как отметила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, на сегодняшний день в листе ожидания на 2024 год 107 человек, которые хотят заключить соцконтракт.

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#Белгородская область#Тестирование#Муниципалитеты#Министерство экономического развития#Белгород#Кристина Семенчук#Центр «Мой бизнес»#Соцконтракты#Цифровая платформа#Максим Гусев
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