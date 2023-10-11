Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Гладков: 190 соцконтрактов в Белгородской области выданы повторно

Гладков: 190 соцконтрактов в Белгородской области выданы повторно

11 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI
С начала года 190 белгородцев повторно обратились к властям за дополнительными средствами для развития бизнеса. Подробности о реализации проекта «Социальный контракт» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С начала 2023 года в Белгородской области выдали 3100 социальных контрактов. Это стало возможным благодаря одноимённому проекту. В то же время 190 соцконтрактов выдано повторно.

Что это значит? Это значит, что те люди, которые получили первоначальный контракт, выполнили свои обязательства. Развивается небольшой бизнес, и они пришли с новыми предложениями, с новыми идеями, как расширить своё производство, и их просьбу мы удовлетворили, и они получили повторные деньги.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Например, в прошлом году жительница Валуйского округа получила 250 тыс. рублей на производство фруктовых чаёв, пастилы и фруктовых чипсов. В этом году белгородка просила деньги для развития бизнеса, чтобы начать изготавливать крем-мёд. У женщины есть своя пасека, и жители просят ввести эту продукцию в продажу.

Глава региона отметил, что с помощью соцконтрактов в Белгородской области решается проблема бедности населения.

Белгородский блогер Сан Саныч получил картофелекопалку благодаря соцконтракту
Узнать подробнее
Читайте также:
«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтрактеСуд заставил вернуть белгородку полученные по соцконтракту 100 тысяч рублейС начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей
#Белгородская область#Бизнес#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Соцконтракт#Александра Склярова#Хорошие новости
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53