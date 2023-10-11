Гладков: 190 соцконтрактов в Белгородской области выданы повторно

Например, в прошлом году жительница Валуйского округа получила 250 тыс. рублей на производство фруктовых чаёв, пастилы и фруктовых чипсов. В этом году белгородка просила деньги для развития бизнеса, чтобы начать изготавливать крем-мёд. У женщины есть своя пасека, и жители просят ввести эту продукцию в продажу.