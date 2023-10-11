Гладков: 190 соцконтрактов в Белгородской области выданы повторно

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
С начала 2023 года в Белгородской области выдали 3100 социальных контрактов. Это стало возможным благодаря одноимённому проекту. В то же время 190 соцконтрактов выдано повторно.
Что это значит? Это значит, что те люди, которые получили первоначальный контракт, выполнили свои обязательства. Развивается небольшой бизнес, и они пришли с новыми предложениями, с новыми идеями, как расширить своё производство, и их просьбу мы удовлетворили, и они получили повторные деньги.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Например, в прошлом году жительница Валуйского округа получила 250 тыс. рублей на производство фруктовых чаёв, пастилы и фруктовых чипсов. В этом году белгородка просила деньги для развития бизнеса, чтобы начать изготавливать крем-мёд. У женщины есть своя пасека, и жители просят ввести эту продукцию в продажу.
Глава региона отметил, что с помощью соцконтрактов в Белгородской области решается проблема бедности населения.