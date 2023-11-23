Козёл был хорош: Вячеслав Гладков рассказал об интересных соцконтрактах белгородцев

Рассказал Вячеслав Гладков и о многодетной матери-одиночке, которая открыла соляную комнату. Её история в эмоциональном плане запомнилась ему больше всего, потому что у семьи появились финансовые средства для более качественной жизни. Также губернатор отметил проект мебели из ротанга, т. к. был удивлён качеству и профессиональности её производства.