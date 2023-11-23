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Финансирование бизнеса в Белгороде

Козёл был хорош: Вячеслав Гладков рассказал об интересных соцконтрактах белгородцев

23 ноября 2023, 14:11
Фото: Bel.ru
Финансирование бизнеса в Белгороде

В Белгородской области продолжится поддержка проектов граждан по соцконтрактам

Губернатору задали вопрос о дальнейшем финансировании по соцконтрактам, т. к. проект пользуется популярностью. Вячеслав Гладков ответил, что продолжится, однако объём будет зависеть от объёма финансирования, которое выделят из федбюджета. Рассказал он и о самых интересных, по его мнению, проектах.

Дело начиналось тяжело, через силу, а выполнять его «практически заставляли», поделился губернатор, но позже идея стала успешной. А вот самым запоминающимся проектом Вячеслав Гладков назвал козла лунного цвета:

Приобрели удивительного раскраса животное для производства молочного стада. Там были ещё козочки. Я удивился, с какой любовью всё это делается. Женщина мне потом рассказывала, что козёл, действительно, был хорош.

Рассказал Вячеслав Гладков и о многодетной матери-одиночке, которая открыла соляную комнату. Её история в эмоциональном плане запомнилась ему больше всего, потому что у семьи появились финансовые средства для более качественной жизни. Также губернатор отметил проект мебели из ротанга, т. к. был удивлён качеству и профессиональности её производства.

Напомним, что с начала 2021 года в регионе действует программа социального контракта. В этом году жители Белгородской области в общем получили по ней сумму в размере 795 миллионов рублей. Информацией поделилась пресс-служба правительства области. Также с начала года 190 белгородцев повторно обратились к властям за дополнительными средствами для развития бизнеса.

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