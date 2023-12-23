Виной всему погода? Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от завода

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
По информации источника, региональные власти организовали проверку, но результатов пока нет. В самой компании рассказали, что 20 декабря министр природопользования Роман Татаринцев посетил завод и провёл совещание. Там присутствовали заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лариса Пузанова, директор Института наук по земле БелГУ Игнат Игнатенко, а также представители местных депутатов и жители Разумного.
Собравшиеся обсудили проблему появления запаха и размышляли о возможных способах его устранения. По итогам было решено вместе с институтом разработать программу измерений концентрации вредных веществ в воздухе и запаха на границе жилой застройки. С 25 декабря это будет делаться каждый день.
Директор завода «Техно» Алексей Фадеев отметил, что неприятный запах, который наблюдается в последние дни в районе Разумного, скорее всего, вызван накопительным эффектом — из-за погодных условий выбросы ряда организаций и автотранспорта хуже рассеиваются ветром и концентрируются в одном месте.
Он добавил, что оборудование предприятия, в том числе очистные сооружения, работает в штатном режиме.
Напомним, ранее жители Прохоровского района пожаловались на работу комбикормового завода. Люди отметили, что их «травят».