Виной всему погода? Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от завода

Собравшиеся обсудили проблему появления запаха и размышляли о возможных способах его устранения. По итогам было решено вместе с институтом разработать программу измерений концентрации вредных веществ в воздухе и запаха на границе жилой застройки. С 25 декабря это будет делаться каждый день.