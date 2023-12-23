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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от белгородского завода

Виной всему погода? Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от завода

23 декабря 2023, 13:26
Фото: Midjourney

Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от белгородского завода

Белгородский завод «Техно» (входящий в корпорацию «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова) отреагировал на претензии жителей посёлка Разумное, сообщает «Абирег». Ранее люди пожаловались на неприятный запах, идущий с территории завода, губернатору Вячеславу Гладкову.

По информации источника, региональные власти организовали проверку, но результатов пока нет. В самой компании рассказали, что 20 декабря министр природопользования Роман Татаринцев посетил завод и провёл совещание. Там присутствовали заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лариса Пузанова, директор Института наук по земле БелГУ Игнат Игнатенко, а также представители местных депутатов и жители Разумного.

Собравшиеся обсудили проблему появления запаха и размышляли о возможных способах его устранения. По итогам было решено вместе с институтом разработать программу измерений концентрации вредных веществ в воздухе и запаха на границе жилой застройки. С 25 декабря это будет делаться каждый день.

Директор завода «Техно» Алексей Фадеев отметил, что неприятный запах, который наблюдается в последние дни в районе Разумного, скорее всего, вызван накопительным эффектом — из-за погодных условий выбросы ряда организаций и автотранспорта хуже рассеиваются ветром и концентрируются в одном месте.

Он добавил, что оборудование предприятия, в том числе очистные сооружения, работает в штатном режиме.

Напомним, ранее жители Прохоровского района пожаловались на работу комбикормового завода. Люди отметили, что их «травят».

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#Белгородская область#Завод#Проверка#Результаты#Очистные сооружения#Совещание#Погодные условия#Комбикормовый завод#Неприятный запах#Белгород#Кристина Семенчук#Министр природопользования
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