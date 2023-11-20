Занесённый снегом Белгород и жалобы на запись к врачу: итоги понедельника

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 20 ноября, Белгород и область накрыло снегом. Снегопад в городе длился всю ночь и утро, прекратившись только днём. В тёмное время суток коммунальщики расчищали дороги от сугробов — только в Белгороде работала 61 единица техники. А горожане тем временем лепили снеговиков и фотографировались под снегопадом.
Но утром начались проблемы: из-за непогоды пробки в городе достигли 10 баллов. Крупные застои наблюдались в центре Белгорода, на улицах Сумской, Красноармейской, Корочанской, Волчанской, Щорса, Губкина, на проспектах Ватутина и Богдана Хмельницкого, а также в посёлке Северный.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания о крупной аварии с участием детей. Известно, что в селе Купино Шебекинского округа столкнулись два легковых автомобиля. Всего пострадали пятеро человек, включая четверых детей в возрасте от 10 до 11 лет.
Утром в городе буксовали автобусы, а на остановке «Костюкова» столкнулись две единицы общественного транспорта.
Весь день белгородцы жаловались на сугробы на нескольких дорогах Белгорода, а также на заснеженные участки дорог в Новооскольском и Алексеевском горокругах.
Не оставили белгородцев и без прекрасного: им показали ускоренное видео с накрывающим город снегом. 20-часовую запись сократили всего до 40 секунд.
Завтра, 21 ноября, в Белгородской области тоже будет морозно, однако снег пройдёт только в некоторых районах.
На еженедельном оперативном совещании 20 ноября стало известно о том, что белгородцы всё чаще стали жаловаться на проблемы при записи к врачам. Как правило, такие обращения фиксируют в Белгороде и Старом Осколе.
За год число поступивших жалоб выросло почти на 11 тысяч: если в 2022 году к 15 ноября поступило 99 тысяч обращений, то за аналогичный период в этом году — почти 110 тысяч.
Предполагается, что рост подобных жалоб может быть связан с началом СВО и мобилизации в 2022 году. Наибольшее их количество пришлось на период с февраля по май. Некоторых жителей также не устраивает, что записаться к узкому специалисту можно только через терапевта.
В Белгородской области откроется бесплатная школа программирования «Школа 21», где жители смогут усовершенствовать свои цифровые навыки и развить карьеру. Открытие школы запланировано на первый квартал 2024 года в здании бывшего клуба «Форум» на проспекте Ватутина, 1г.
В школе будет индивидуальный график без оценок, методика «равный-равному» и геймифицированный процесс обучения. Программа включает более 13 направлений подготовки, а учащиеся смогут самостоятельно выбирать направление и учебные проекты.
При поступлении белгородцам нужно будет пройти отборочный этап. Длительность обучения — от полутора до трёх лет.