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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Лечение

Сухой кашель, озноб и боль в глазах: как определить заболевание опасным гриппом

22 декабря 2023, 11:05
Фото: 1MI
Лечение

Врач-иммунолог рассказал об опасностях «свиного гриппа»

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал самый опасный тип гриппа. Так называемый свиной грипп особенно опасен для младенцев, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Подробности пишут «Новые известия».

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал самый опасный вид гриппа. Это грипп А (H1N1) — так называемый свиной грип». Именно этот грипп считается самым тяжёлым. Заражаются люди при кашле, чихании, тесном контакте с заразившимися.

Вирус характеризуется резким повышением температуры выше 37,5 градуса, сухим кашлем, насморком, болью в горле, головной болью, ломотой в теле, болью в глазах, ознобом, иногда могут быть рвота и диарея. Особенно опасно заболевание для младенцев, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

У детей, по словам Жемчугова, могут появиться воспаление мозга, тяжёлая пневмония, острые воспаления сердца и почек. Эксперт советует при признаках заболевания незамедлительно обращаться к врачам.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский настоятельно рекомендует россиянам вакцинироваться. Вакцинация, как пояснил специалист, является самым эффективным средством против гриппа.

«Лучше от гриппа»: белгородцам рекомендуют вакцинироваться от гриппа, а не от ковида
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#Здоровье#Грипп#Россия#Заболевание#Опасность#Свиной грипп#Наталья Корявых#Иммунолог
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