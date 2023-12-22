Сухой кашель, озноб и боль в глазах: как определить заболевание опасным гриппом

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал самый опасный вид гриппа. Это грипп А (H1N1) — так называемый свиной грип». Именно этот грипп считается самым тяжёлым. Заражаются люди при кашле, чихании, тесном контакте с заразившимися.
Вирус характеризуется резким повышением температуры выше 37,5 градуса, сухим кашлем, насморком, болью в горле, головной болью, ломотой в теле, болью в глазах, ознобом, иногда могут быть рвота и диарея. Особенно опасно заболевание для младенцев, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей.
У детей, по словам Жемчугова, могут появиться воспаление мозга, тяжёлая пневмония, острые воспаления сердца и почек. Эксперт советует при признаках заболевания незамедлительно обращаться к врачам.
Врач-инфекционист Сергей Вознесенский настоятельно рекомендует россиянам вакцинироваться. Вакцинация, как пояснил специалист, является самым эффективным средством против гриппа.