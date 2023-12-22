Сухой кашель, озноб и боль в глазах: как определить заболевание опасным гриппом

Вирус характеризуется резким повышением температуры выше 37,5 градуса, сухим кашлем, насморком, болью в горле, головной болью, ломотой в теле, болью в глазах, ознобом, иногда могут быть рвота и диарея. Особенно опасно заболевание для младенцев, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей.