«Лучше от гриппа»: белгородцам рекомендуют вакцинироваться от гриппа, а не от ковида

Ранее ещё один важный вопрос, интересующий белгородцев, касался отправки пациентов из Белгорода в инфекционный центр в Старом Осколе. Министр объяснил, что в это медицинское учреждение поступают не только больные из Белгорода, но и из других районов. Причина такого выбора связана с тем, что инфекционный центр в Старом Осколе имеет возможность принять больше пациентов и обеспечить им необходимое лечение. Однако из-за увеличившейся нагрузки на центр разрабатывается решение о расширении мест приёма больных.