«Лучше от гриппа»: белгородцам рекомендуют вакцинироваться от гриппа, а не от ковида

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Министр здравоохранения Белгородской области сообщил, что вся вакцина, поступившая в медицинские учреждения за счёт федерального бюджета на сегодня уже полностью израсходована. Что касается необходимости вакцинации и самой вакцины от ковида, то Андрей Иконников заявил, что её нет. Однако такой вопрос более актуален для круга лиц, входящих в группу риска.
«Роспотребнадзор ещё в сентябре месяце говорил о приоритете вакцинации от гриппа. Будут другие рекомендации — будем им соответствовать. Не надо. Лучше от гриппа».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Консультант пресс-службы правительства Белгородской области Сергей Лукинов, присутствовавший на брифинге, рассказал, что на этой неделе Минздрав озвучил информацию о том, что утверждена новая версия вакцины «Спутник Лайт».
Ранее ещё один важный вопрос, интересующий белгородцев, касался отправки пациентов из Белгорода в инфекционный центр в Старом Осколе. Министр объяснил, что в это медицинское учреждение поступают не только больные из Белгорода, но и из других районов. Причина такого выбора связана с тем, что инфекционный центр в Старом Осколе имеет возможность принять больше пациентов и обеспечить им необходимое лечение. Однако из-за увеличившейся нагрузки на центр разрабатывается решение о расширении мест приёма больных.