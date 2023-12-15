В Белгородской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом выросла на 30%

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Андрей Иконников рассказал, что каждую неделю растёт заболеваемость среди населения Белгородской области.
«Если берём предыдущую неделю относительно этой недели, то показатели ОРВИ, гриппа и ковида увеличились на 30%. По вызовам врача на дом ещё стоит сказать. По Белгороду в начале недели подобных вызовов зафиксировано до 800. В среднем — 400. Вчера как раз уже было 400».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Так, в первые три дня текущей недели обращения для вызова врача стали наиболее частыми, а к выходным их стало меньше. Однако министр здравоохранения сообщил, что на следующей неделе проведут небольшой анализ, чтобы установить, является ли это явлением временным.
Также Андрей Иконников отметил, что в Терновке уже открыли в инфекционном центре 60 мест. Сегодня там находится 53 человека. В центре Старого Оскола — уже 140. В основном это заболевшие ковидом, но, поясняет министр, заболевание коронавирусом отмечается как сопутствующее, т. к. у больных преобладают соматические и послеоперационные заболевания, лечение которых необходимо производить в стационарных условиях.
Ранее из детского инфекционного центра стали поступать жалобы на проблемы с питанием и отоплением в палатах. Во время посещения министр здравоохранения провёл беседу с пациентами, чтобы выслушать их мнения и проблемы. Он также осмотрел палаты и убедился в работоспособности системы отопления. Однако холода всё-таки не ощутил.