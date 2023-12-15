Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Заболеваемость

В Белгородской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом выросла на 30%

15 декабря 2023, 13:10
Фото: 1MI
Заболеваемость

В Белгородской области продолжает расти заболеваемость населения ОРВИ

Сегодня прошёл брифинг с министром здравоохранения Белгородской области. Андрей Иконников рассказал, что общая заболеваемость растёт каждую неделю Так, уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом вырос на 30%. В инфекционных центрах Терновки и Старого Оскола в общем — 193 пациента.

Андрей Иконников рассказал, что каждую неделю растёт заболеваемость среди населения Белгородской области.

«Если берём предыдущую неделю относительно этой недели, то показатели ОРВИ, гриппа и ковида увеличились на 30%. По вызовам врача на дом ещё стоит сказать. По Белгороду в начале недели подобных вызовов зафиксировано до 800. В среднем — 400. Вчера как раз уже было 400».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Так, в первые три дня текущей недели обращения для вызова врача стали наиболее частыми, а к выходным их стало меньше. Однако министр здравоохранения сообщил, что на следующей неделе проведут небольшой анализ, чтобы установить, является ли это явлением временным.

Также Андрей Иконников отметил, что в Терновке уже открыли в инфекционном центре 60 мест. Сегодня там находится 53 человека. В центре Старого Оскола — уже 140. В основном это заболевшие ковидом, но, поясняет министр, заболевание коронавирусом отмечается как сопутствующее, т. к. у больных преобладают соматические и послеоперационные заболевания, лечение которых необходимо производить в стационарных условиях.

Ранее из детского инфекционного центра стали поступать жалобы на проблемы с питанием и отоплением в палатах. Во время посещения министр здравоохранения провёл беседу с пациентами, чтобы выслушать их мнения и проблемы. Он также осмотрел палаты и убедился в работоспособности системы отопления. Однако холода всё-таки не ощутил.

Читайте также:
В медучреждениях Белгородской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемостиПочему в Белгородскую область не поступает вакцина от кори?В медцентре под Белгородом откроют «лепесток» для заражённых ковидом
#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Грипп#Орви#Заболеваемость#Коронавирус#Новости Белгорода#Терновка#Белгород#Ковид#Татьяна Лукащева#Инфекционный центр
Подпишитесь
За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?
Сегодня, 14:43
Уберут «ловушки для водителей»? На перекрёстке в Белгороде изменят дорожную разметку
Сегодня, 07:53
«Белгородэнерго» восстанавливает нарушенное циклоном электроснабжение потребителей
Сегодня, 13:40
Гладков подтвердил, что при подрыве авто на мине пострадали белгородские чиновники
Сегодня, 11:24
Из Белгородской области в другие страны увозят жир, кишечное сырьё и яйца
Сегодня, 13:04
Последствия непогоды в Белгородской области почувствовали более 10 тысяч человек
Сегодня, 13:11