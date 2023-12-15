В Белгородской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом выросла на 30%

Также Андрей Иконников отметил, что в Терновке уже открыли в инфекционном центре 60 мест. Сегодня там находится 53 человека. В центре Старого Оскола — уже 140. В основном это заболевшие ковидом, но, поясняет министр, заболевание коронавирусом отмечается как сопутствующее, т. к. у больных преобладают соматические и послеоперационные заболевания, лечение которых необходимо производить в стационарных условиях.