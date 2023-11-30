Белгород попал в число 18 городов РФ с повышенным эпидпорогом по гриппу и ОРВИ

Напомним, что за последнее время многие россияне обращались к врачам с симптомами затяжного гриппа: кашель у пациентов мог сохраняться на протяжении нескольких недель или месяцев. Кроме этого, россиян озадачили первые случаи заболевания гонконгским гриппом.