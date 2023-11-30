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Простуда

Белгород попал в число 18 городов РФ с повышенным эпидпорогом по гриппу и ОРВИ

30 ноября 2023, 07:46
Фото: 1MI
Простуда

В Белгородской области выросло число болеющих гриппом

О росте заболеваемости гриппом сообщили «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Эпидемиологический порог превышен на 20% в 18 городах. В середине ноября министр здравоохранения Белгородской области сообщал, что гриппом и ОРВИ болели около 1700 человек.

Роспотребнадзор 28 ноября подтвердил рост числа заболевших гриппом. Известно, что эпидемиологический порог превышен на 20% в 18 городах, включая Белгород.

Рост заболеваемости выявили также в Воронеже, Брянске, Курске, Орле, Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемерово, Оренбурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Уфе и Чите.

Напомним, что за последнее время многие россияне обращались к врачам с симптомами затяжного гриппа: кашель у пациентов мог сохраняться на протяжении нескольких недель или месяцев. Кроме этого, россиян озадачили первые случаи заболевания гонконгским гриппом.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в ноябре за неделю гриппом и ОРВИ заболели 1700 жителей. В основном белгородцы лечатся дома, однако при входе в поликлинику жителей просят надевать медицинские маски.

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#Белгородская область#Здоровье#Грипп#Белгород#Андрей иконников#Александра Склярова#Рост заболеваемости ОРВИ
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