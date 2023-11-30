Белгород попал в число 18 городов РФ с повышенным эпидпорогом по гриппу и ОРВИ

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Роспотребнадзор 28 ноября подтвердил рост числа заболевших гриппом. Известно, что эпидемиологический порог превышен на 20% в 18 городах, включая Белгород.
Рост заболеваемости выявили также в Воронеже, Брянске, Курске, Орле, Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемерово, Оренбурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Уфе и Чите.
Напомним, что за последнее время многие россияне обращались к врачам с симптомами затяжного гриппа: кашель у пациентов мог сохраняться на протяжении нескольких недель или месяцев. Кроме этого, россиян озадачили первые случаи заболевания гонконгским гриппом.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в ноябре за неделю гриппом и ОРВИ заболели 1700 жителей. В основном белгородцы лечатся дома, однако при входе в поликлинику жителей просят надевать медицинские маски.