Гонконгский грипп: куда обращаться белгородцам, какие симптомы и кто в группе риска

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Updated Сегодня, 04:54
Правительство Белгородской области сообщает, что официально гонконгский грипп (H3N2) — острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа подтипа А. Что касается готовности медицинских учреждений к появлению заболевания на территории области, то в ответе указано, что медорганизации готовы к оказанию необходимой помощи белгородцам в условиях подъёма заболеваний ОРВИ и гриппа.
Сообщается, что человек становится источником инфекции за один день до начала проявления самого заболевания. Максимальное количество вирусов больной выделяет в первые три дня заболевания. Затем в течение недели подобное выделение постепенно снижается.
Симптомы гонконгского гриппа аналогичны гриппу в принципе. Это повышение температуры до 39-40 градусов, потливость, озноб и «ломота» в мышцах. Также могут появиться кашель, заложенность носа, расстройство ЖКТ. Грипп распространяется, преимущественно, от заражённого человека, выделяющего вирус при кашле, чихании и т. д. Так, самым распространённым способом передачи вируса остаётся воздушно-капельный. Но возможен и контактно-бытовой путь передачи.
При обнаружении у себя симптомов гриппа следует остаться дома, обратиться в медицинскую организацию или вызвать врача на дом. Если после обнаружения у себя симптомов температура поднимается выше 38,5 градуса, появляется одышка, чувство нехватки воздуха и затрудненное дыхание — необходимо вызвать «скорую» по телефону 103 или 112.
Правительство отмечает, что вакцинация остаётся единственным способом предотвратить тяжёлое течение заболевания и возникновение возможных осложнений. В обновлённый состав вакцин против гриппа включены антигены штаммов вирусов, которые ожидаются в грядущем эпидемическом сезоне, поэтому поступившие в Белгородскую область вакцины (Совигрипп, УльтриксКвадри) эффективны и от штамма гонконгского гриппа.
В группу риска входят категории граждан, которые подлежат вакцинации по календарю профилактических прививок. Это дети с шести месяцев и учащиеся 1-11 классов. Также беременные женщины, студенты, взрослые старше 60 лет и взрослые, работающие в медицинских и образовательных организациях или транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания. Сюда же входят те, кто работает вахтой, сотрудники правоохранительных органов и таможни, соцобслуживания и МФЦ, государственные гражданские и муниципальные служащие. То же самое касается лиц, подлежащих призыву на военную службу и лица с хроническими заболеваниями. Особенно это касается заболеваний лёгких, сердечно-сосудистых, метаболических нарушений и ожирения.
Согласно доклада РПН «О состоянии санитарно эпидемиологического благополучия населения в Белгородской области в 2022 году» на территории области осуществлялся еженедельный мониторинг случаев гриппа и ОРВИ. Так, проведено более пяти тысяч исследований, а обследовано более полутора тысяч белгородцев.
Напомним, что первые случаи гриппа зафиксировали в одном из техникумов Орловской области у студентов. При этом количество людей, получивших прививку от гриппа в регионе, является достаточно хорошим, сообщает «Орелtimes». «Новые известия» сообщают, что гонконгский грипп выявили и в Пермском край, на Камчатке, Сахалине, в Тюменской и Амурской области. Что касается вакцинации, то, по словам губернатора, вакцина должна поступить до конца года.