Гонконгский грипп: куда обращаться белгородцам, какие симптомы и кто в группе риска

В группу риска входят категории граждан, которые подлежат вакцинации по календарю профилактических прививок. Это дети с шести месяцев и учащиеся 1-11 классов. Также беременные женщины, студенты, взрослые старше 60 лет и взрослые, работающие в медицинских и образовательных организациях или транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания. Сюда же входят те, кто работает вахтой, сотрудники правоохранительных органов и таможни, соцобслуживания и МФЦ, государственные гражданские и муниципальные служащие. То же самое касается лиц, подлежащих призыву на военную службу и лица с хроническими заболеваниями. Особенно это касается заболеваний лёгких, сердечно-сосудистых, метаболических нарушений и ожирения.