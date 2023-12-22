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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Собака

Подарки для «хвостиков»: белгородцев просят побаловать бездомных собак

22 декабря 2023, 12:19
Фото: 1MI
Собака

Зимний «День счастливой собаки» проведут в Белгороде

Акция «День счастливой собаки» состоится уже завтра, 23 декабря. Белгородцев с подарками для животных приглашают на пересечение Народного бульвара и проспекта Богдана Хмельницкого. Подробности мероприятия сообщили волонтёры в группе «Пойдём домой!».

В Белгороде проведут зимний «День счастливой собаки». Волонтёры организации «Пойдём домой!» предлагают горожанам в субботу, 23 декабря, посетить акцию и в преддверии Нового года подарить подарки бездомным собакам.

Белгородцев ждут с 11:00 до 14:00 за остановкой «Стадион», которая расположена на стороне Центрального рынка. Волонтёры отметили, что приносить питомцам можно:

  1. Сухой корм для собак;
  2. Консервы;
  3. Гречневые, рисовые и пшеничные крупы, гречневый продел. В то же время приносить пшено нельзя;
  4. Препараты против глистов;
  5. Препараты против блох и клещей;
  6. Пелёнки впитывающие.

Ранее волонтёры организации помогали животным, находящимся в обстреливаемом ВСУ Шебекино. Тогда акцию проводили в конце сентября.

Белгородцы смогут помочь животным из Шебекино в «День счастливой собаки»
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#Белгородская область#Акция#Новости Белгорода#Собаки#День счастливой собаки#Белгород#Александра Склярова
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