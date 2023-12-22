Подарки для «хвостиков»: белгородцев просят побаловать бездомных собак

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Белгороде проведут зимний «День счастливой собаки». Волонтёры организации «Пойдём домой!» предлагают горожанам в субботу, 23 декабря, посетить акцию и в преддверии Нового года подарить подарки бездомным собакам.
Белгородцев ждут с 11:00 до 14:00 за остановкой «Стадион», которая расположена на стороне Центрального рынка. Волонтёры отметили, что приносить питомцам можно:
Ранее волонтёры организации помогали животным, находящимся в обстреливаемом ВСУ Шебекино. Тогда акцию проводили в конце сентября.