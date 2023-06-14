Белгородцы смогут помочь животным из Шебекино в «День счастливой собаки»

С собой можно принести консервы и сухой корм, крупы — например, гречневую и гречневый продел, рисовую и пшеничную. Нуждаются псы в ошейниках для средних и крупных собак и поводках любой длины — они могут быть б/у. Принести стоит также препараты против глистов, против блох и клещей.