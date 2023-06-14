Белгородцы смогут помочь животным из Шебекино в «День счастливой собаки»

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Белгороде 17 июня проведут традиционную акцию «День счастливой собаки». Горожане смогут помочь в том числе животным из Шебекинского горокруга.
Просим вас обратить внимание на то, что, конечно, мы будем собирать гуманитарную помощь и для тех животных, которые по-прежнему находятся в Шебекино, и для тех животных, которых уже успели вывезти из Шебекино в Белгород на частные передержки, а таких очень-очень много!
организаторы акции
Акция пройдёт с 11:00 до 14:00 на Народном бульваре (за остановкой «Стадион»). Волонтёры будут ждать горожан с подарками для собак.
С собой можно принести консервы и сухой корм, крупы — например, гречневую и гречневый продел, рисовую и пшеничную. Нуждаются псы в ошейниках для средних и крупных собак и поводках любой длины — они могут быть б/у. Принести стоит также препараты против глистов, против блох и клещей.