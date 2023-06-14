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Published Сегодня, 07:27

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Белгородцы смогут помочь животным из Шебекино в «День счастливой собаки»

14 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI

Акцию «День счастливой собаки» анонсировали в Белгороде

В Белгороде проведут традиционную акцию, направленную на помощь бездомным собакам. Горожане смогут принести необходимые вещи в том числе для животных из Шебекинского горокруга. Подробности сообщили в группе «Пойдём домой!» в соцсети.

В Белгороде 17 июня проведут традиционную акцию «День счастливой собаки». Горожане смогут помочь в том числе животным из Шебекинского горокруга.

Просим вас обратить внимание на то, что, конечно, мы будем собирать гуманитарную помощь и для тех животных, которые по-прежнему находятся в Шебекино, и для тех животных, которых уже успели вывезти из Шебекино в Белгород на частные передержки, а таких очень-очень много!
организаторы акции

Акция пройдёт с 11:00 до 14:00 на Народном бульваре (за остановкой «Стадион»). Волонтёры будут ждать горожан с подарками для собак.

С собой можно принести консервы и сухой корм, крупы — например, гречневую и гречневый продел, рисовую и пшеничную. Нуждаются псы в ошейниках для средних и крупных собак и поводках любой длины — они могут быть б/у. Принести стоит также препараты против глистов, против блох и клещей.

Фото: vk.com/poidem.domoi31
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Шебекино#Животные#Собаки#Бездомные собаки
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