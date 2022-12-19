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«День счастливой собаки» анонсировали в Белгороде

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Поучаствовать в благотворительной акции горожане смогут 24 декабря в районе «Стадиона» на Народном бульваре. В списке необходимых вещей — сухой корм для собак, консервы, крупы, препараты против паразитов, блох и клещей, сообщает мэрия.

«День счастливой собаки» запланирован в Белгороде на 24 декабря. Место сбора находится за остановкой «Стадион» на Народном бульваре. Пункт приёма будет работать с 11:00 до 14:00.

В списке необходимых вещей для собак — сухой корм, консервы, гречневая, рисовая, пшеничная (но не пшено) крупа и гречневый продел, препараты против паразитов, блох и клещей.

Всё собранное передадут в приюты для бездомных собак и частные передержки. Организаторы акции — волонтёры проекта «Пойдём домой!».

Ранее сообщалось, что в Белгородской области увеличилось количество бездомных собак. Особенно это отмечается в приграничных районах, где в связи с постоянными обстрелами уезжают жители и оставляют своих питомцев.

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