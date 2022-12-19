«День счастливой собаки» анонсировали в Белгороде

«День счастливой собаки» запланирован в Белгороде на 24 декабря. Место сбора находится за остановкой «Стадион» на Народном бульваре. Пункт приёма будет работать с 11:00 до 14:00.
В списке необходимых вещей для собак — сухой корм, консервы, гречневая, рисовая, пшеничная (но не пшено) крупа и гречневый продел, препараты против паразитов, блох и клещей.
Всё собранное передадут в приюты для бездомных собак и частные передержки. Организаторы акции — волонтёры проекта «Пойдём домой!».
Ранее сообщалось, что в Белгородской области увеличилось количество бездомных собак. Особенно это отмечается в приграничных районах, где в связи с постоянными обстрелами уезжают жители и оставляют своих питомцев.