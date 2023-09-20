Белгородцы смогут подарить ошейники и корма животным из приграничья

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
О предстоящей осенней акции «День счастливой собаки» рассказали волонтёры организации «Пойдём домой!». В дар от неравнодушных белгородцев готовы принять помощь для животных, которые находятся в обстреливаемом приграничье, а также для тех, кого успели вывезти в Белгород на передержки.
От белгородцев будут принимать:
В организации отметили, что жители могут принести одну банку корма или старые ошейники или поводки: животным понадобится любая помощь.
На акции белгородцы также смогут узнать, как стать волонтёром и как взять собаку из службы по отлову и временному содержанию.