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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Белгороде состоится акция «День счастливой собаки»

Белгородцы смогут подарить ошейники и корма животным из приграничья

20 сентября 2023, 13:48
Фото: 1MI

В Белгороде состоится акция «День счастливой собаки»

Акция пройдёт в центре города: сбор гумпомощи организуют за остановкой «Стадион». Белгородцы смогут принести животным корм, лекарства, ошейники и пелёнки.

О предстоящей осенней акции «День счастливой собаки» рассказали волонтёры организации «Пойдём домой!». В дар от неравнодушных белгородцев готовы принять помощь для животных, которые находятся в обстреливаемом приграничье, а также для тех, кого успели вывезти в Белгород на передержки.

От белгородцев будут принимать:

  • препараты против глистов, блох и клещей;
  • консервы и сухой корм для собак;
  • крупы: гречневая и гречневый продел, рисовая и пшеничная;
  • ошейники для средних и крупных собак и поводки любой длины;
  • пелёнки.

В организации отметили, что жители могут принести одну банку корма или старые ошейники или поводки: животным понадобится любая помощь.

На акции белгородцы также смогут узнать, как стать волонтёром и как взять собаку из службы по отлову и временному содержанию.

Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятия
Фото: группа ВК "Пойдём домой!"
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