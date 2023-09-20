Белгородцы смогут подарить ошейники и корма животным из приграничья

О предстоящей осенней акции «День счастливой собаки» рассказали волонтёры организации «Пойдём домой!». В дар от неравнодушных белгородцев готовы принять помощь для животных, которые находятся в обстреливаемом приграничье, а также для тех, кого успели вывезти в Белгород на передержки.