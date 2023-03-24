Белгородцев с подарками для животных приглашают на весенний «День счастливой собаки»

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
25 марта в областном центре пройдёт акция «День счастливой собаки». С 11:00 до 14:00 волонтёры займутся сбором подарков для четвероногих. Белгородцев будут ждать на Народном бульваре за остановкой «Стадион».
Неравнодушные горожане могут принести препараты против паразитов, консервы или сухой корм, крупы, пелёнки, ошейники или поводки. Собранные вещи затем отдадут в приюты для бездомных собак и частные передержки. Организацией акции занимаются волонтёры проекта «Пойдём домой!».
Ранее благотворительная акция в Белгороде уже проводилась. Тогда белгородцев тоже просили принести средства против паразитов, корм и крупы.