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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Белгородцев с подарками для животных приглашают на весенний «День счастливой собаки»

24 марта 2023, 06:29
Фото: 1MI

«День счастливой собаки» проведут в Белгороде

25 марта с 11:00 до 14:00 волонтёры будут собирать подарки для животных от неравнодушных горожан, сообщили в мэрии.

25 марта в областном центре пройдёт акция «День счастливой собаки». С 11:00 до 14:00 волонтёры займутся сбором подарков для четвероногих. Белгородцев будут ждать на Народном бульваре за остановкой «Стадион».

Неравнодушные горожане могут принести препараты против паразитов, консервы или сухой корм, крупы, пелёнки, ошейники или поводки. Собранные вещи затем отдадут в приюты для бездомных собак и частные передержки. Организацией акции занимаются волонтёры проекта «Пойдём домой!».

Ранее благотворительная акция в Белгороде уже проводилась. Тогда белгородцев тоже просили принести средства против паразитов, корм и крупы.

«День счастливой собаки» анонсировали в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Собаки#Животные#Акция#День счастливой собаки
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