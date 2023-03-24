Белгородцев с подарками для животных приглашают на весенний «День счастливой собаки»

Неравнодушные горожане могут принести препараты против паразитов, консервы или сухой корм, крупы, пелёнки, ошейники или поводки. Собранные вещи затем отдадут в приюты для бездомных собак и частные передержки. Организацией акции занимаются волонтёры проекта «Пойдём домой!».