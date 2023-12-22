К дому юного белгородца приехали бойцы на броневике

«Это была встреча сильных духом людей — наших бойцов, которые не остались в стороне, когда шебекинская земля оказалась в опасности, и Даниила, который вместе с любящей семьёй совершает ежедневный подвиг, преодолевая любые невзгоды», — поделился глава Шебекинского округа в своём Telegram-канале.