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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Поездка на броневике

К дому юного белгородца приехали бойцы на броневике

22 декабря 2023, 10:02
Фото: t.me/vn_zhdanov
Поездка на броневике

Бойцы белгородской самообороны помогли осуществить мечту ребёнка

Подросток мечтал прокатиться на военной машине. Его желание исполнили бойцы шебекинской самообороны. Подробности рассказал глава горокруга Владимир Жданов.

Бойцы самообороны в Шебекинском горокруге исполнили мечту юного местного жителя и организовали ему поездку на военной машине. К дому подростка в преддверии Нового года приехал настоящий броневик. Как отметил глава горокруга Владимир Жданов, члены самообороны «умеют творить чудеса».

Жданов добавил, что у юного Даниила была такая обычная, но такая недостижимая мечта — прокатиться на военной машине. И теперь мечта подростка сбылась.

«Это была встреча сильных духом людей — наших бойцов, которые не остались в стороне, когда шебекинская земля оказалась в опасности, и Даниила, который вместе с любящей семьёй совершает ежедневный подвиг, преодолевая любые невзгоды», — поделился глава Шебекинского округа в своём Telegram-канале.

Поездка на броневике
Видео: t.me/vn_zhdanov
В белгородскую самооборону вошли почти 6 тысяч человек
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