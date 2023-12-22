К дому юного белгородца приехали бойцы на броневике

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Бойцы самообороны в Шебекинском горокруге исполнили мечту юного местного жителя и организовали ему поездку на военной машине. К дому подростка в преддверии Нового года приехал настоящий броневик. Как отметил глава горокруга Владимир Жданов, члены самообороны «умеют творить чудеса».
Жданов добавил, что у юного Даниила была такая обычная, но такая недостижимая мечта — прокатиться на военной машине. И теперь мечта подростка сбылась.
«Это была встреча сильных духом людей — наших бойцов, которые не остались в стороне, когда шебекинская земля оказалась в опасности, и Даниила, который вместе с любящей семьёй совершает ежедневный подвиг, преодолевая любые невзгоды», — поделился глава Шебекинского округа в своём Telegram-канале.