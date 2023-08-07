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Published Сегодня, 12:56

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Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет

7 августа 2023, 12:56
Фото: Bel.ru
У ребят были свои позывные. Вместе с родителями они проходили полосу препятствий. Планируется, что подобная практика будет на постоянной основе.
Сюжет
Дети

Белгородская самооборона провела первые учения с детьми в возрасте от 8 до 14 лет. До выезда на полигон ребята выбрали себе позывные: «Цыпа», «Буба», «Кувалда», «Гриня» и т. д.

На учениях они были наравне со взрослыми бойцами: стояли на построении, слушали задачи и получали оружие.

Затем вместе с родителями ребята проходили полосу препятствий. Бойцы показали детям, как собирать и разбирать автомат. Также ребята под присмотром взрослых смогли поупражняться в стрельбе, а по окончанию тренировки детям вручили памятные шевроны в виде буквы Z.

Вячеслав Гладков предложил проводить учения с детьми школьного и дошкольного возраста. Сегодня мы решили провести с нашими детьми пробные учения. Было интересно, детям очень понравилось. В дальнейшем будем проводить данные мероприятия на постоянной основе.
командир взвода самообороны Белгородского района с позывным «Ведьма»

Как проходили учения и что о них думают дети — в нашем видео.

Видео: Bel.ru
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