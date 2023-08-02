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Очистные, оружие для самообороны и билеты в парк аттракционов в Белгороде: итоги дня

2 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Итоги дня

Белгородцы победили в вопросе с очистными, но остались без билетов в новый парк

Под Белгородом решают проблему с очистными сооружениями, бойцы самообороны начали получать оружие, а жителям областного центра не хватило билетов на открытие парка аттракционов.

Проблема с очистными

Строительство очистных сооружений под Белгородом приостановили на месяц. Причиной стало недовольство белгородцев. Жители Таврово-6 не принимают текущие варианты строительства объекта, однако проблема так или иначе никуда не уходит.

Накануне по поводу очистных проходил сход граждан. Большинство белгородцев из Таврово решению о стройке возмутились. Специалисты предлагали различные варианты, но жители их не принимают.

В этом месяце строительство решили приостановить, но это не значит, что вопрос решился. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, вокруг села плотная застройка, поэтому найти место для очистных затруднительно. Глава региона пообещал, что к людям прислушаются и продолжат обсуждать возможные варианты. Также он анонсировал новые встречи с белгородцами по поводу строительства.

Ранее сообщалось, что лишь двое жителей Таврово поддержали строительство сооружений именно на предлагаемом участке. Пока что на месте предлагают обустроить парк или иное пространство. Добавим, что история с очистными длится уже несколько месяцев.

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Оружие для самообороны

Бойцам белгородской самообороны начали выдавать оружие. Вместе с автоматами бойцам вручили противодроновые пушки и УАЗы. Их получали взводы. На текущий момент выдали только первую партию — вооружили самых опытных участников самообороны. Оружие в дальнейшем будут выдавать и остальным.

На вручение первой партии стрелкового оружия приехали губернатор Вячеслав Гладков, а также главы муниципалитетов. За помощь глава региона поблагодарил бизнес, депутатов облдумы и местных глав. По словам Гладкова, готовится законопроект, который позволит вооружить всех членов самообороны. Он отметил, что ситуация продолжает быть сложной.

Ранее сообщалось, что около 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны. Помощь в подготовке документов по этому направлению оказали в региональном экоохотнадзоре. Кроме того, стало известно, что оружие будет необходимо для «выполнения специальных задач», а для его хранения уже определили специальные комнаты. В дальнейшем планируется сформировать резервные батальоны и организовать обучение новобранцев.

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Не всем хватило билетов

В Белгороде разобрали билеты на открытие парка аттракционов, поэтому не все горожане смогут попасть в «Калейдоскоп» в первый день его работы.

В группе парка в соцсети сообщили об открытии бесплатной регистрации. Белгородцы ринулись за билетами, и многим их в итоге не досталось. Представители парка предварительно объяснили, что количество билетов на открытие строго ограничено, чтобы избежать коллапса и огромных очередей. Горожане в комментариях писали, что зарегистрироваться невозможно.

У некоторых появилась надпись, что билеты уже закончились. Другим они попросту не пришли на почту. В группе парка объяснили, что это связано с сильной нагрузкой на сервис. Спустя время стало известно, что все билеты разобрали.

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