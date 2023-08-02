Очистные, оружие для самообороны и билеты в парк аттракционов в Белгороде: итоги дня

Ранее сообщалось, что около 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны. Помощь в подготовке документов по этому направлению оказали в региональном экоохотнадзоре. Кроме того, стало известно, что оружие будет необходимо для «выполнения специальных задач», а для его хранения уже определили специальные комнаты. В дальнейшем планируется сформировать резервные батальоны и организовать обучение новобранцев.