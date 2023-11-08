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Published Сегодня, 18:54

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Белгородка предложила учредить День территориальной самообороны

Белгородка предложила учредить День территориальной самообороны

8 ноября 2023, 18:54
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что говорить о праздниках пока рано.

В ходе эфира губернатора области белгородка предложила учредить День территориальной самообороны.

Вячеслав Гладков отметил, что предложение ему нравится, однако говорить о праздниках пока рано.

Давайте мы решим главную проблему с врагом, который стреляет и разрушает. Потом мы определимся, когда будем праздновать и благодарить людей, которые вошли в состав самообороны. Гордимся каждым, кто в её рядах. Будем отмечать и говорить слова благодарности от всех жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков

Напомним, что отличившимся участникам белгородской самообороны вручат медали.

Гладков рассказал, что участникам белгородской самообороны вручат медали
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#Белгородская область#Профессиональный праздник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Самооборона
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