Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
В ходе эфира губернатора области белгородка предложила учредить День территориальной самообороны.
Вячеслав Гладков отметил, что предложение ему нравится, однако говорить о праздниках пока рано.
Давайте мы решим главную проблему с врагом, который стреляет и разрушает. Потом мы определимся, когда будем праздновать и благодарить людей, которые вошли в состав самообороны. Гордимся каждым, кто в её рядах. Будем отмечать и говорить слова благодарности от всех жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Напомним, что отличившимся участникам белгородской самообороны вручат медали.