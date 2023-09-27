В белгородский отряд самообороны вступил 11-летний мальчик

Отец ребёнка является командиром разведывательной роты и замкомандира батальона с позывным «Чёрный». Его жена, «Кэрри», рассказала, что решила вступить в ряды самообороны, чтобы быть ближе к мужу. Но затем втянулась и теперь не пропускает ни одного занятия: они проходят четыре раза в неделю по несколько часов.