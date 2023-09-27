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Семья из Губкина

В белгородский отряд самообороны вступил 11-летний мальчик

27 сентября 2023, 08:53
Фото: GUBTRK
Семья из Губкина
Ребёнок проходит военную подготовку в объединении «Сталь» вместе со своей семьёй. Жители Губкина рассказали о причинах такого решения журналистам GUBTRK.

В ряды белгородского отряда самообороны отец мальчика вступил в самом начале её создания, а жену и своего 11-летнего сына он приобщил к занятиям только несколько месяцев назад.

Учителя, друзья и знакомые поддерживают решение мальчика с позывным «Святогор». Ребёнок сообщил, что давно увлекается военной тематикой, занимается в военно-патриотическом клубе «Святогор» и мечтает поступить в Нахимовское военно-морское училище.

Отец ребёнка является командиром разведывательной роты и замкомандира батальона с позывным «Чёрный». Его жена, «Кэрри», рассказала, что решила вступить в ряды самообороны, чтобы быть ближе к мужу. Но затем втянулась и теперь не пропускает ни одного занятия: они проходят четыре раза в неделю по несколько часов.

Семья посещает не только теоретические занятия, но и практические: развивают физическую подготовку, навыки тактического боя, умение ориентироваться в пространстве. Их также обучили основам первой медицинской помощи.

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#Белгородская область#Губкин#Белгород#Ребёнок#Самооборона#Александра Склярова#Белгородская самооборона
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