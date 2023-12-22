Губернатор сообщил подробности возвращения домой троих белгородских детей с Украины

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Сегодня, 22 декабря, с Украины вернули троих белгородских детей в родную семью. В декабре 2021 года родители привезли детей, двух братьев и их сестру, погостить к бабушке в Харьковскую область, а сами вернулись домой, в Белгород. Забрать детей домой у родителей не получилось. По словам Вячеслава Гладкова, с начала СВО было предпринято несколько попыток возвращения детей.
В июле 2023 года отец обратился к белгородскому омбудсмену Галине Пятых. После официальное обращение было направлено к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Также к решению вопроса были привлечены областные профильные министерства и ведомства, сообщил Вячеслав Гладков.
Во взаимодействии с украинской стороной и при посредничестве Государства Катар Российской Федерацией были достигнуты необходимые договоренности — дети в сопровождении бабушки сегодня вернулись домой.
Вячеслав Гладков
В ближайшее время ребят устроят в школу. Для детей будет организовано педагогическое сопровождение. Старшему из братьев, который закончил на Украине 11 классов, в конце учебного года будет предложено сдать ЕГЭ для поступления в вуз.
Губернатор пообещал, что семье окажут всю необходимую помощь.