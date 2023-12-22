Губернатор сообщил подробности возвращения домой троих белгородских детей с Украины

Сегодня, 22 декабря, с Украины вернули троих белгородских детей в родную семью. В декабре 2021 года родители привезли детей, двух братьев и их сестру, погостить к бабушке в Харьковскую область, а сами вернулись домой, в Белгород. Забрать детей домой у родителей не получилось. По словам Вячеслава Гладкова, с начала СВО было предпринято несколько попыток возвращения детей.