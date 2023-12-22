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Published Сегодня, 17:20

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Губернатор сообщил подробности возвращения домой троих белгородских детей с Украины

Губернатор сообщил подробности возвращения домой троих белгородских детей с Украины

22 декабря 2023, 17:20
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Двое мальчиков и их сестра жили у бабушки в Харьковской области с 2021 года. Забрать детей обратно у родителей не получилось. 22 декабря детей вернули в родную семью в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Сегодня, 22 декабря, с Украины вернули троих белгородских детей в родную семью. В декабре 2021 года родители привезли детей, двух братьев и их сестру, погостить к бабушке в Харьковскую область, а сами вернулись домой, в Белгород. Забрать детей домой у родителей не получилось. По словам Вячеслава Гладкова, с начала СВО было предпринято несколько попыток возвращения детей.

В июле 2023 года отец обратился к белгородскому омбудсмену Галине Пятых. После официальное обращение было направлено к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Также к решению вопроса были привлечены областные профильные министерства и ведомства, сообщил Вячеслав Гладков.

Во взаимодействии с украинской стороной и при посредничестве Государства Катар Российской Федерацией были достигнуты необходимые договоренности — дети в сопровождении бабушки сегодня вернулись домой.
Вячеслав Гладков

В ближайшее время ребят устроят в школу. Для детей будет организовано педагогическое сопровождение. Старшему из братьев, который закончил на Украине 11 классов, в конце учебного года будет предложено сдать ЕГЭ для поступления в вуз.

Губернатор пообещал, что семье окажут всю необходимую помощь.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Украина#Семья#Галина Пятых#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Возвращение домой#Мария Львова-Белова
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