Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Троих белгородских детей удалось вернуть домой с территории Украины. В родном регионе они не были с 2021 года.
Дети вернулись в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой во взаимодействии с украинской стороной. Участвовали в этом российские пограничники, а также представители Катара. Встреча школьников с родителями состоялась в пятницу, 22 декабря, в Белгороде.
Сама семья живёт в областном центре. В 2021 году родители увезли 17-летнего и 9-летнего мальчиков, 12-летнюю девочку к бабушке в гости. Проживает она в Харьковской области. По семейным обстоятельствам белгородцы решили временно оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород. Учились ребята в местной школе, и родители впоследствии не смогли их забрать.
В итоге стороны договорились возвратить несовершеннолетних в Россию в сопровождении бабушки. Семье окажет поддержку белгородское правительство. Ребят вскоре определят в школу.
С начала СВО при участии аппарата омбудсмена удалось вернуть пятерых детей в три российские семьи. Также получилось воссоединить 48 детей из 35 семей со своими родными, живущими на Украине и в других государствах.