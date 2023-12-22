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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Дети

Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины

22 декабря 2023, 14:27
Фото: 1MI
Дети

Львова-Белова помогла вернуть троих детей из Белгорода с территории Украины

Двое мальчиков и их сестра жили у бабушки в Харьковской области с 2021 года. Родители тогда решили временно их оставить по семейным обстоятельствам, а потом не смогли забрать. Теперь дети находятся дома. Подробности сообщает РИА «Новости».
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Дети

Троих белгородских детей удалось вернуть домой с территории Украины. В родном регионе они не были с 2021 года.

Дети вернулись в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой во взаимодействии с украинской стороной. Участвовали в этом российские пограничники, а также представители Катара. Встреча школьников с родителями состоялась в пятницу, 22 декабря, в Белгороде.

Сама семья живёт в областном центре. В 2021 году родители увезли 17-летнего и 9-летнего мальчиков, 12-летнюю девочку к бабушке в гости. Проживает она в Харьковской области. По семейным обстоятельствам белгородцы решили временно оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород. Учились ребята в местной школе, и родители впоследствии не смогли их забрать.

В итоге стороны договорились возвратить несовершеннолетних в Россию в сопровождении бабушки. Семье окажет поддержку белгородское правительство. Ребят вскоре определят в школу.

С начала СВО при участии аппарата омбудсмена удалось вернуть пятерых детей в три российские семьи. Также получилось воссоединить 48 детей из 35 семей со своими родными, живущими на Украине и в других государствах.

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#Белгородская область#Дети#Украина#Семья#Омбудсмен#Белгород#Наталья Корявых#Возвращение#Мария Львова-Белова#Катар
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