Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины

Сама семья живёт в областном центре. В 2021 году родители увезли 17-летнего и 9-летнего мальчиков, 12-летнюю девочку к бабушке в гости. Проживает она в Харьковской области. По семейным обстоятельствам белгородцы решили временно оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород. Учились ребята в местной школе, и родители впоследствии не смогли их забрать.