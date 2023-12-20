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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Собака

Поддержи беззащитного: белгородцы могут помочь бездомным животным на фотовыставке

20 декабря 2023, 08:02
Фото: Midjourney
Собака

В Белгороде откроют выставку «Поддержи беззащитного»

Выставка откроется уже завтра, 21 декабря. Белгородцам предлагают посетить мероприятие, посмотреть историю приюта «Преданность» и принести с собой корм, поводки, лотки и другие вещи для собак и кошек. Все вещи передадут в приют.

Завтра, 21 декабря, в культурном центре «Октябрь» в Центральном парке откроется благотворительная выставка-фоторепортаж «Поддержи беззащитного». Представленные на выставке фотографии были сделаны Александриной Чернышёвой 6 ноября на территории приюта «Преданность».

Выставка расскажет об одном дне в приюте, об историях живущих там собак и кошек. Животным вместе с приютом достались горы мусора, которые волонтёры пытаются убрать своими силами.

Скорая молодёжная помощь просит помочь питомцам: принести на выставку корм для собак и кошек, поводки, ошейники, лотки, наполнители, пелёнки, миски, игрушки и лекарства для животных. Все вещи передадут в приюты для бездомных животных.

Афиша выставкиАфиша выставки
Афиша выставки
Фото: Скорая молодёжная помощь
В День домашних животных в Белгороде вспомнили о бездомных собаках
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#Выставка#Животные#Бездомные животные#Белгород#Александра Склярова
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