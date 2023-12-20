Поддержи беззащитного: белгородцы могут помочь бездомным животным на фотовыставке

В Белгороде откроют выставку «Поддержи беззащитного»

Выставка откроется уже завтра, 21 декабря. Белгородцам предлагают посетить мероприятие, посмотреть историю приюта «Преданность» и принести с собой корм, поводки, лотки и другие вещи для собак и кошек. Все вещи передадут в приют.