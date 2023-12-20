Поддержи беззащитного: белгородцы могут помочь бездомным животным на фотовыставке

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Завтра, 21 декабря, в культурном центре «Октябрь» в Центральном парке откроется благотворительная выставка-фоторепортаж «Поддержи беззащитного». Представленные на выставке фотографии были сделаны Александриной Чернышёвой 6 ноября на территории приюта «Преданность».
Выставка расскажет об одном дне в приюте, об историях живущих там собак и кошек. Животным вместе с приютом достались горы мусора, которые волонтёры пытаются убрать своими силами.
Скорая молодёжная помощь просит помочь питомцам: принести на выставку корм для собак и кошек, поводки, ошейники, лотки, наполнители, пелёнки, миски, игрушки и лекарства для животных. Все вещи передадут в приюты для бездомных животных.