Не для людей, но для животных: под Белгородом появился крематорий

Для этих нужд на улице Зелёная, 47 в Строителе Яковлевского городского округа разместили место кремации для домашних непродуктивных животных. Крематорий появился на территории ОГАУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ивнянскому и Якоевлевскому районам».