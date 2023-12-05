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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Крематорий для животных

Не для людей, но для животных: под Белгородом появился крематорий

5 декабря 2023, 10:14
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Крематорий для животных

В Белгородской области открылся крематорий для животных

Крематорий для животных разместили в Строителе Яковлевского округа. Хозяевам предлагают два вида кремации — индивидуальную и общую. При первой кремации владельцу скончавшегося животного смогут выдать урну с прахом.

Сотрудники управления ветеринарии Белгородской области сообщили, что в регионе появился крематорий для домашних животных. По закону правильной утилизацией трупов питомцев является их кремация.

Для этих нужд на улице Зелёная, 47 в Строителе Яковлевского городского округа разместили место кремации для домашних непродуктивных животных. Крематорий появился на территории ОГАУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ивнянскому и Якоевлевскому районам».

В специальных кремационных камерах температура сжигания составляет около 1000 °C и продолжается несколько часов, чтобы полностью уничтожить органические вещества.

При индивидуальной кремации хозяевам отдадут урны с прахом животного. При общей кремации сжигают сразу несколько трупов животных, поэтому и отдать прах хозяевам не смогут.

Для кремации животного хозяин подписывает договор, где указаны сроки и порядок предоставления услуги, цены и порядок оплаты, изменения и расторжения договора.

Специалисты пояснили, что труп животного является биологическим отходом, который запрещается хоронить в землю, вывозить на свалки, в поля, леса, овраги и водные объекты, а также сбрасывать в мусорные контейнеры.

Крематорий для животныхКрематорий для животных
Крематорий для животныхКрематорий для животных
Крематорий для животныхКрематорий для животных
Крематорий для животныхКрематорий для животных
Крематорий для животных
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Белгородцы стали не против крематория после новостей о возможном новом кладбище?
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#Белгородская область#Крематорий#Домашние животные#Белгород#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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