Не для людей, но для животных: под Белгородом появился крематорий

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сотрудники управления ветеринарии Белгородской области сообщили, что в регионе появился крематорий для домашних животных. По закону правильной утилизацией трупов питомцев является их кремация.
Для этих нужд на улице Зелёная, 47 в Строителе Яковлевского городского округа разместили место кремации для домашних непродуктивных животных. Крематорий появился на территории ОГАУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ивнянскому и Якоевлевскому районам».
В специальных кремационных камерах температура сжигания составляет около 1000 °C и продолжается несколько часов, чтобы полностью уничтожить органические вещества.
При индивидуальной кремации хозяевам отдадут урны с прахом животного. При общей кремации сжигают сразу несколько трупов животных, поэтому и отдать прах хозяевам не смогут.
Для кремации животного хозяин подписывает договор, где указаны сроки и порядок предоставления услуги, цены и порядок оплаты, изменения и расторжения договора.
Специалисты пояснили, что труп животного является биологическим отходом, который запрещается хоронить в землю, вывозить на свалки, в поля, леса, овраги и водные объекты, а также сбрасывать в мусорные контейнеры.