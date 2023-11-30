В День домашних животных в Белгороде вспомнили о бездомных собаках

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Белгороде завершается обустройство площадки для выгула бездомных собак на улице Коммунальной. Уже окончены основные строительные работы, закуплен игровой инвентарь.
На площадке будет пять отдельных секций. По словам градоначальника, такой площадки в Белгороде ещё не было.
В приюте ранее построили 46 вольеров с деревянными будками, сделали бетонное основание и проложили водоотводные каналы.
Решили вспомнить о бездомных собаках в Белгороде в День домашних животных, который отмечается 30 ноября. В мэрии предложили горожанам забрать домой из приюта нового члена семьи. Сейчас на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных Белгорблагоустройства содержатся не только взрослые собаки, но и восемь щенков.