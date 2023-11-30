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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Бездомные собаки в приюте

В День домашних животных в Белгороде вспомнили о бездомных собаках

30 ноября 2023, 11:53
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Бездомные собаки в приюте

Обустройство площадки для выгула бездомных собак завершают в Белгороде

На площадке будет пять отдельных секций, для животных купили новые игрушки. Как заявил мэр Валентин Демидов, такой площадки в Белгороде ещё не было.

В Белгороде завершается обустройство площадки для выгула бездомных собак на улице Коммунальной. Уже окончены основные строительные работы, закуплен игровой инвентарь.

На площадке будет пять отдельных секций. По словам градоначальника, такой площадки в Белгороде ещё не было.

В приюте ранее построили 46 вольеров с деревянными будками, сделали бетонное основание и проложили водоотводные каналы.

Решили вспомнить о бездомных собаках в Белгороде в День домашних животных, который отмечается 30 ноября. В мэрии предложили горожанам забрать домой из приюта нового члена семьи. Сейчас на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных Белгорблагоустройства содержатся не только взрослые собаки, но и восемь щенков.

Бездомные собаки в приюте Бездомные собаки в приюте
ПриютПриют
Бездомные собаки в приюте Бездомные собаки в приюте
Бездомные собаки в приюте Бездомные собаки в приюте
Бездомные собаки в приюте Бездомные собаки в приюте
Бездомные собаки в приюте Бездомные собаки в приюте
Приют Приют
Бездомные собаки в приюте Бездомные собаки в приюте
Бездомные собаки в приюте
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Приют для животных в Белгороде сможет принять больше собак
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Бездомные собаки#Приют#Инна Рогова#Белгород#Валентин Демидов#День домашних животных
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