В День домашних животных в Белгороде вспомнили о бездомных собаках

Решили вспомнить о бездомных собаках в Белгороде в День домашних животных, который отмечается 30 ноября. В мэрии предложили горожанам забрать домой из приюта нового члена семьи. Сейчас на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных Белгорблагоустройства содержатся не только взрослые собаки, но и восемь щенков.