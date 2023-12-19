Антирейтинг: что лучше не дарить на Новый год, чтобы не испортить праздник

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Ранее жители области поделились с порталом SuperJob своими мыслями о неудачных новогодних подарках. Оказалось, многих ужасают подарки в виде носков, халатов и свитеров. Так, 11% опрошенных считают одежду самым худшим подарком. Голосовали и против средств гигиены. Туда же попали, постельное бельё, бижутерия, спортивный инвентарь, цветы, пазлы, канцелярия и кухонные принадлежности.
Однако 14% жителей больше всего боятся остаться без поздравлений вообще, 3% боятся услышать печальные новости. А вот каждый третий ответил, что не получал плохих подарков.
А что ещё лучше не дарить на Новый год, чтобы не испортить настроение получателю и свою репутацию «не подмочить»?
Почему так? Во-первых, можно не угадать и потратить эти деньги впустую. Даже если вам не жалко, то возможно и такое, что тот, кому хотели этим подарком сделать приятно, наоборот, окажется не в самом приятном положении. К примеру, чувство вины. Или человек может подумать, что вы плохо его знаете и расстроится. Особенно, если это близкий человек
Если же вы хорошо знаете предпочтения человека, то всё равно стоит подумать, а тот ли это подарок? Может, ему нужно что-то другое? Или цвет другой, фирма, форма или вообще что-то из другой области, нежели то, что он получил, и т. п. и т. д. К тому же действительно хороший подарок не отличается дороговизной. Хороший вариант, когда хочется сделать материальный подарок и выразить этим свою симпатию или уважение, подарите деньги или уточните наверняка, даже если придётся напрямую обратиться к тому, кому хотите организовать сюрприз.
Сладости или другие вкусности могут стать отличным дополнением к подарку или сыграют роль милого и приятного знака внимания «с послевкусием». Однако и тут есть свои подводные камни. Снова дело вкуса. Точно ли это понравится человеку? Нет ли аллергии или других противопоказаний? Но это часть беды.
Красивая упаковка, естественно, привлекает внимание и практически шепчет на ухо призыв к покупке. И снова вопрос. А вы уверены, что это хорошая идея? Вкусная? Не всё хорошо, что красиво выглядит. Золотая истина всё-таки. А если уже знаете, что подходит и вкусно, то смело покупайте. Уже знакомое и вам, и тому, кому хотите подарить, не опасно.
И снова дела вкусов и запахов. Для духов существует вариант — подарить купон на их покупку. Но и тут нюанс. Нужно знать примерную ценовую категорию необходимого или предпочитаемого парфюма.
Что касается косметики, то особенности кожи и бренда можно не угадать. Такое дело лучше доверить человеку, которому подарок предназначается. Иначе он может пойти в мусорку или в другие руки.
Обычно новогодние украшения появляются в доме и на ёлке ещё до самого Нового года. Поэтому такой подарок будет не совсем к месту. Исключение может составить что-то особенное, то, что хотелось бы получить в подарок другому человеку. Из-за чего не придётся «раздевать» ёлку или менять новогодний интерьер.
Сувениры с символом года тоже попадают в эту категорию. Будут стоять, пылиться или выбиваться из стиля дома, к примеру, из минималистического. Может также перекочевать в другие руки, а если не успеет, то вряд ли дождётся прошествия 12 лет, чтобы стать подходящим подарком, прежде чем отправиться в мусорное ведро.
Для многих и такой подарок может стать чем-то из категории «пылесборников». Свечи — они какие? Чаще всего дарят красивые, фигурные, которые даже зажечь бывает жалко. Приходится хранить на тот самый случай, а он может и не наступить. Если всё-таки хочется преподнести в виде дополнения к подарку свечу, то стоит остановиться на обычной свече. С подсвечником, на всякий случай. Такое можно и на новогодний стол поставить для атмосферы.
Если же человек занимается коллекционированием подобных свеч или просто радуется им как красивой части интерьера, то можно не переживать. Только вот сначала об этом нужно узнать наверняка.
Подарки, сделанные своими руками, многим приходятся по душе. Особенно от детей. А вот когда ты взрослый, то здесь уже сложнее, потому что запросы выше. К тому же «одариваемый» может оказаться большим ценителем качественного хэндмейда, знатоком в этом деле. Может стать неловко и не совсем приятно. Как и вам, так и ему.
Если вы уверены в своих силах и навыках, то можно попытаться реализовать идею, или попробовать найти хорошего мастера, который уже сам воплотит вашу идею в жизнь.
Моветон. Если вам не нужна какая-либо вещь или не понравился подарок вам, то не стоит преподносить их в качестве подарка. Лучше спросить у своих знакомы напрямую, нужна ли им та или иная вещь? К тому же, когда есть общие знакомые, можно легко заметить свой подарок совсем не на той полке. Или в мусорке. Если же у вас есть на примете тот, кому это точно может пригодиться, то действуйте смело. Но не дарите как подарок под Новый год. Просто передайте в безвозмездное пользование.
Если вы знаете, что ваш близкий, друг или знакомый очень хочет завести какого-то питомца, то не спешите с таким ответственным подарком. Во-первых, можно не угадать. Даже когда узнаете точную породу и т. п.
К тому же домашний питомец — это и правда большая ответственность и траты. Момент может быть совсем неподходящим. Лучше лишний раз не мучить душу человека и животное. Даже в случае, если вы полностью угадали. Вдруг именно сейчас у человека нет ресурсов?
Ещё один не самый лучший подарок. Вы можете не знать, когда у человека появится свободное от работы и других дел время, когда у него будет настроение и реальная возможность воспользоваться подарком. При срыве планов будет обидно уже и вам, потратившему на это свои ресурсы и финансы, и тому, кому такой подарок преподнесли. Лучше не рисковать.