Антирейтинг: что лучше не дарить на Новый год, чтобы не испортить праздник

Моветон. Если вам не нужна какая-либо вещь или не понравился подарок вам, то не стоит преподносить их в качестве подарка. Лучше спросить у своих знакомы напрямую, нужна ли им та или иная вещь? К тому же, когда есть общие знакомые, можно легко заметить свой подарок совсем не на той полке. Или в мусорке. Если же у вас есть на примете тот, кому это точно может пригодиться, то действуйте смело. Но не дарите как подарок под Новый год. Просто передайте в безвозмездное пользование.