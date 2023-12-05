Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Подарки

Носки с праздничным принтом и сладости: белгородцы назвали худшие новогодние подарки

5 декабря 2023, 08:51
Фото: 1MI
Подарки

Белгородцы рассказали о неудачных подарках к Новому году

В топ худших попали также гигиенические средства, магниты, игрушки и другие «пылесборники», канцелярия и бижутерия. Причём белгородцам чаще не нравится, когда им дарят одежду, а белгородкам неприятно получать в подарок кухонные принадлежности, поделился портал SuperJob.

Белгородцы в ходе опроса поделились воспоминаниями о том, какие неудачные подарки получали к Новому году. В антирейтинг, например, попала одежда: носки, халаты, свитера. Радости от таких подарков белгородцам не прибавляют даже новогодние принты. Одежду худшим презентом считают 11% респондентов.

Не нравится белгородцам и то, когда им дарят гели для душа и прочие средства гигиены, а также косметические средства. К такому мнению пришли 9% опрошенных горожан.

4% белгородцев назвали неудачными подарками полотенца и постельное бельё, бижутерию и спортивный инвентарь, цветы и пазлы, канцелярские принадлежности. По 3% респондентов не будут рады, если им подарят сувениры (магниты, игрушки, статуэтки), сладости и кухонные принадлежности.

Остаться вообще без поздравлений — вот, что пугает 14% белгородцев. Ещё 3% горожан боятся получить печальную новость в преддверии праздников. Вместе с тем каждый третий опрошенный белгородец заявил, что плохих подарков не получал.

Примечательно, что мужчинам чаще не нравится, когда им дарят одежду. Женщинам в то же время не всегда приятно получать в подарок кухонные принадлежности и сувениры.

Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Хорошей зимы и подарков побольше: белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рожденияПолучат ли юные белгородцы бесплатные новогодние подарки в этом году?Белгородка предложила обеспечить новогодними подарками учеников пятых классов
#Общество#Новый год#Новости Белгорода#Инна Рогова#Новогодние подарки#Белгород#Худшие подарки
Подпишитесь
В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
Сегодня, 10:42
Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
Сегодня, 12:00
Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 12:27
Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей
Сегодня, 09:56
Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде
Сегодня, 11:55
Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд
Сегодня, 10:35