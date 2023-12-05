Носки с праздничным принтом и сладости: белгородцы назвали худшие новогодние подарки

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Белгородцы в ходе опроса поделились воспоминаниями о том, какие неудачные подарки получали к Новому году. В антирейтинг, например, попала одежда: носки, халаты, свитера. Радости от таких подарков белгородцам не прибавляют даже новогодние принты. Одежду худшим презентом считают 11% респондентов.
Не нравится белгородцам и то, когда им дарят гели для душа и прочие средства гигиены, а также косметические средства. К такому мнению пришли 9% опрошенных горожан.
4% белгородцев назвали неудачными подарками полотенца и постельное бельё, бижутерию и спортивный инвентарь, цветы и пазлы, канцелярские принадлежности. По 3% респондентов не будут рады, если им подарят сувениры (магниты, игрушки, статуэтки), сладости и кухонные принадлежности.
Остаться вообще без поздравлений — вот, что пугает 14% белгородцев. Ещё 3% горожан боятся получить печальную новость в преддверии праздников. Вместе с тем каждый третий опрошенный белгородец заявил, что плохих подарков не получал.
Примечательно, что мужчинам чаще не нравится, когда им дарят одежду. Женщинам в то же время не всегда приятно получать в подарок кухонные принадлежности и сувениры.