Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как ответили Бел.Ру в правительстве региона, в текущем году министерство образования Белгородской области заключило контракт на поставку 72 612 наборов детских новогодних подарков для учеников 1-4 классов. На эти цели из областного бюджета выделили 76,2 млн рублей. В прошлом году власти закупили 73 066 наборов, но за 72,9 млн рублей. То есть, подарков стало на 454 единицы меньше, но они оказались дороже в общей сложности почти на 3,3 млн рублей.
Власти объяснили, что уменьшение количества закупаемых подарков связано с незначительным изменением количества детей. А цена подарков по сравнению с прошлым годом изменилась в связи с ростом инфляции и другим составом набора кондитерских изделий.
В прошлом году поставщиком новогодних подарков выступила компания «Трейд» из Иваново. В состав презентов входили шоколадные, желейные конфеты, мармелад, карамель на палочке и вафельные десерты. В текущем году сладости поставит эта же компания. Власти заверили, что она стала победителем электронного аукциона.
При поставке детских новогодних подарков подрядчик должен будет представить необходимые документы, гарантирующие безопасность товара. В набор кондитерских изделий в 2023 году войдёт 86 видов кондитерских изделий. Среди них молочный шоколад, желейные конфеты, вафельные конфеты с начинкой, жевательный мармелад, различные десерты, карамель на палочке, конфеты глазированные, пралине, мягкий грильяж, воздушное суфле и другие сладости.
Что касается закупки новогодних подарков для дошкольников, этим будет заниматься каждый муниципалитет отдельно за счёт собственных средств.