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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Новогодние подарки для белгородских детей стали дороже, но детей стало меньше

Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей

23 ноября 2023, 10:09
Фото: 1MI

Новогодние подарки для белгородских детей стали дороже, но детей стало меньше

В текущем году правительство Белгородской области вновь закупит новогодние подарки для школьников младших классов. Журналисты Бел.Ру заметили, что в прошлом году количество угощений было больше, а их цена ниже, а в этом году подарков меньше, но они дороже почти на 4 млн рублей. Почему так?

Как ответили Бел.Ру в правительстве региона, в текущем году министерство образования Белгородской области заключило контракт на поставку 72 612 наборов детских новогодних подарков для учеников 1-4 классов. На эти цели из областного бюджета выделили 76,2 млн рублей. В прошлом году власти закупили 73 066 наборов, но за 72,9 млн рублей. То есть, подарков стало на 454 единицы меньше, но они оказались дороже в общей сложности почти на 3,3 млн рублей.

Власти объяснили, что уменьшение количества закупаемых подарков связано с незначительным изменением количества детей. А цена подарков по сравнению с прошлым годом изменилась в связи с ростом инфляции и другим составом набора кондитерских изделий.

В прошлом году поставщиком новогодних подарков выступила компания «Трейд» из Иваново. В состав презентов входили шоколадные, желейные конфеты, мармелад, карамель на палочке и вафельные десерты. В текущем году сладости поставит эта же компания. Власти заверили, что она стала победителем электронного аукциона.

При поставке детских новогодних подарков подрядчик должен будет представить необходимые документы, гарантирующие безопасность товара. В набор кондитерских изделий в 2023 году войдёт 86 видов кондитерских изделий. Среди них молочный шоколад, желейные конфеты, вафельные конфеты с начинкой, жевательный мармелад, различные десерты, карамель на палочке, конфеты глазированные, пралине, мягкий грильяж, воздушное суфле и другие сладости.

Что касается закупки новогодних подарков для дошкольников, этим будет заниматься каждый муниципалитет отдельно за счёт собственных средств.

#Белгородская область#Эксклюзив#Электронный аукцион#Документы#Областной бюджет#Новогодние подарки#Белгород#Кристина Семенчук#Кондитерские изделия#Дошкольники#Младшие классы
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