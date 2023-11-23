Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей

Новогодние подарки для белгородских детей стали дороже, но детей стало меньше

В текущем году правительство Белгородской области вновь закупит новогодние подарки для школьников младших классов. Журналисты Бел.Ру заметили, что в прошлом году количество угощений было больше, а их цена ниже, а в этом году подарков меньше, но они дороже почти на 4 млн рублей. Почему так?

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