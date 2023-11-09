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Белгородка предложила обеспечить новогодними подарками учеников пятых классов

Белгородка предложила обеспечить новогодними подарками учеников пятых классов

9 ноября 2023, 17:15
Фото: 1MI
Предложение поступило во время прямого эфира министра образования области Андрея Милёхина.
Сюжет
Школы

Белгородка поинтересовалась у Андрея Милёхина, будут ли выдавать новогодние подарки ученикам пятых классов: «Многим детям в пятых классах по 10 лет, как в четвёртом классе».

Министр образования уточнил, что в 2023 году подарки за счёт средств областного бюджета получат школьники с первого по четвёртый класс, а за счёт муниципальных бюджетов — дошкольники, а также отдельные категории учащихся.

Напомним, что в 2023 году министерство образования закупает 72 612 наборов кондитерских изделий для начальной школы. В прошлом году их закупили 73 066.

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#Белгородская область#Подарки#Школы#Новогодние подарки#Белгород#Алина Харина#Андрей Милёхин
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