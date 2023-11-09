Белгородка предложила обеспечить новогодними подарками учеников пятых классов

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Белгородка поинтересовалась у Андрея Милёхина, будут ли выдавать новогодние подарки ученикам пятых классов: «Многим детям в пятых классах по 10 лет, как в четвёртом классе».
Министр образования уточнил, что в 2023 году подарки за счёт средств областного бюджета получат школьники с первого по четвёртый класс, а за счёт муниципальных бюджетов — дошкольники, а также отдельные категории учащихся.
Напомним, что в 2023 году министерство образования закупает 72 612 наборов кондитерских изделий для начальной школы. В прошлом году их закупили 73 066.