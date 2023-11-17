Получат ли юные белгородцы бесплатные новогодние подарки в этом году?

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Вчера, 16 ноября, министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова провела прямой эфир, в ходе которого ответила на поступившие от белгородцев вопросы. Одним из них стал вопрос про новогодние подарки: положены ли они детям-инвалидам?
Министр ответила, что подарки положены детсадовцам и ученикам начальной школы.
Все дошколята и школьники до четвёртого класса в обязательном порядке получат новогодние подарки. Кроме того, в каждом муниципальном образовании будут проходить ёлки. Главы муниципалитетов будут принимать решение, дети из каких категорий семей дополнительно получат подарки.
Елена Батанова
Ранее жителям также рассказали, кто попадёт этой зимой на губернаторские ёлки, а также где и когда их планируется устроить. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, как на участие в новогоднем празднике отбирают детей.