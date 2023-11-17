Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Новогодние подарки

Получат ли юные белгородцы бесплатные новогодние подарки в этом году?

17 ноября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Новогодние подарки

Белгородские власти ответили на вопрос о детских новогодних подарках

Речь шла о подарках для детсадовцев и учеников младших классов. Ответ на вопрос дала министр труда и соцзащиты Елена Батанова.

Вчера, 16 ноября, министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова провела прямой эфир, в ходе которого ответила на поступившие от белгородцев вопросы. Одним из них стал вопрос про новогодние подарки: положены ли они детям-инвалидам?

Министр ответила, что подарки положены детсадовцам и ученикам начальной школы.

Все дошколята и школьники до четвёртого класса в обязательном порядке получат новогодние подарки. Кроме того, в каждом муниципальном образовании будут проходить ёлки. Главы муниципалитетов будут принимать решение, дети из каких категорий семей дополнительно получат подарки.
Елена Батанова

Ранее жителям также рассказали, кто попадёт этой зимой на губернаторские ёлки, а также где и когда их планируется устроить. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, как на участие в новогоднем празднике отбирают детей.

Кто из белгородских детей попадёт на губернаторскую ёлку?
Узнать подробнее
Читайте также:
Натуральное и нежирное: какие блюда можно и что нельзя готовить на Новый 2024 годПодготовка к Новому году: на ярмарочные домики в Белгороде потратят больше миллионаОлени и снеговики-музыканты: белгородские районы продолжают готовиться к Новому году
#Белгородская область#Елена батанова#Новогодние подарки#Белгород#Дети с овз#Александра Склярова
Подпишитесь
Прямое попадание: после атаки дрона в белгородском селе произошёл пожар
Сегодня, 10:24
Осторожно, личное: нужно ли белгородцам министерство счастья?
Сегодня, 12:51
«Я — бунтарь»: белгородец — об участии в реалити-шоу «Битва шефов» в команде Ивлева
Сегодня, 10:50
Владельцы Белгородской области. Владелец «Славянки» Сергей Гусев
Сегодня, 10:06
На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов
Сегодня, 09:14
Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами
Сегодня, 07:34