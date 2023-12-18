Топ-30 лучших российских регионов по выплатам участникам спецоперации

Для более чёткого понимания, где именно контрактник или доброволец может получить более высокую сумму, были произведены расчёты выплат за первый год участия в СВО, которые максимально возможны для бойца. В расчёты входят федеральные выплаты в размере 195 тысяч рублей, региональные разовые и регулярные выплаты, а также доплаты от муниципалитетов, если они предусмотрены.