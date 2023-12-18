Топ-30 лучших российских регионов по выплатам участникам спецоперации

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Не существует единых законодательных стандартов для региональных выплат участникам СВО, каждый субъект принимает решение самостоятельно. В большинстве случаев выплачивается фиксированная сумма, некоторым предоставляются также ежемесячные доплаты.
Для более чёткого понимания, где именно контрактник или доброволец может получить более высокую сумму, были произведены расчёты выплат за первый год участия в СВО, которые максимально возможны для бойца. В расчёты входят федеральные выплаты в размере 195 тысяч рублей, региональные разовые и регулярные выплаты, а также доплаты от муниципалитетов, если они предусмотрены.
В процессе подготовки были проанализированы нормативные акты, изучены официальные ресурсы местных органов власти, а также собрана информация из новостей СМИ. Это позволило сформировать рейтинг, который отражает успешность регионов в поддержке бойцов СВО. Также была собрана информация о региональных выплатах в случае получения ранений или гибели.
Информация в рейтинге является актуальной на 1 ноября 2023 года, но может быть изменена на момент прочтения. Стоит отметить, что во многих регионах существует также внебюджетная поддержка военнослужащих, но она не объявляется официально.
Из получившегося списка были выбраны 30 ведущих регионов. В топ-3 попали ХМАО (1,7 млн рублей за год), Томская (1,2 млн рублей) и Челябинская области (955 тысяч рублей). Замыкают рейтинг Курская (415 тысяч рублей) и Ярославская области (405 тысяч рублей), а также Адыгея (395 тысяч рублей). Подробности по ссылке.