Идея Паралимпийского комитета: в Белгороде среди ветеранов СВО устроят соревнования

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В некоторых регионах начали устраивать соревнования среди ветеранов специальной военной операции. Пример взяли с Паралимпийского комитета России (ПКР), отметил его президент в беседе с журналистами ТАСС. Планируется, что до конца 2023 года такие соревнования пройдут в Белгороде, Красноярске и Якутстке.
Павел Рожков пояснил, что комитет совместно с госфондом «Защитники Отечества» и Минспорта РФ проводят серию соревнований. На сегодняшний день состоялось уже два старта. В Кемеровской области соревновались участники из Сибирского федерального округа, а в Уфе — из Приволжского и Уральского.
В 2024 году планируется продолжить эти мероприятия, а в конце — провести всероссийский финал.