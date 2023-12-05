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Published Сегодня, 13:32

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Спорт

Идея Паралимпийского комитета: в Белгороде среди ветеранов СВО устроят соревнования

5 декабря 2023, 13:32
Фото: 1MI
Спорт

В Белгороде проведут соревнования среди ветеранов СВО

О планах рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Первые соревнования уже прошли в Уфе и Кемеровской области. В Белгороде состязания обещают устроить до конца этого года, а в конце 2024 года — провести всероссийский финал.

В некоторых регионах начали устраивать соревнования среди ветеранов специальной военной операции. Пример взяли с Паралимпийского комитета России (ПКР), отметил его президент в беседе с журналистами ТАСС. Планируется, что до конца 2023 года такие соревнования пройдут в Белгороде, Красноярске и Якутстке.

Павел Рожков пояснил, что комитет совместно с госфондом «Защитники Отечества» и Минспорта РФ проводят серию соревнований. На сегодняшний день состоялось уже два старта. В Кемеровской области соревновались участники из Сибирского федерального округа, а в Уфе — из Приволжского и Уральского.

В 2024 году планируется продолжить эти мероприятия, а в конце — провести всероссийский финал.

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#Белгородская область#Соревнования#Ветераны#Белгород#Паралимпийский комитет#СВО#Участник СВО#Александра Склярова#Павел рожков
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