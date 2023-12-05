Идея Паралимпийского комитета: в Белгороде среди ветеранов СВО устроят соревнования

Павел Рожков пояснил, что комитет совместно с госфондом «Защитники Отечества» и Минспорта РФ проводят серию соревнований. На сегодняшний день состоялось уже два старта. В Кемеровской области соревновались участники из Сибирского федерального округа, а в Уфе — из Приволжского и Уральского.