Белгородец ушёл на СВО, чтобы закрыть миллионный долг по алиментам перед тремя детьми

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
У жителя Борисовки образовалась большая задолженность перед тремя детьми — более миллиона рублей. Судебные приставы вручили 47-летнему должнику направление в центр занятости.
Белгородец решил, что закрыть долг по алиментам можно, если уйти на службу по контракту в зону СВО. Мужчина записался добровольцем.
После прибытия в отпуск белгородец погасил долги.
В минувшем году в Белгородской области взыскали 584,9 млн рублей долгов по алиментам. Самым молодым алиментщиком стал 21-летний парень, а самым возрастным — 74-летний мужчина. Иногда злостные нарушители попадают под уголовные дела.