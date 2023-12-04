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Военные

Белгородец ушёл на СВО, чтобы закрыть миллионный долг по алиментам перед тремя детьми

4 декабря 2023, 13:34
Фото: Midjourney
Военные

Вернувшийся с СВО белгородец погасил миллионный долг перед детьми

Мужчина накопил большую задолженность перед своими детьми, приставы вручили ему направление в центр занятости. Белгородец увидел возможность погасить долг в службе по контракту, сообщили в региональном управлении ФССП.
Сюжет
СВО

У жителя Борисовки образовалась большая задолженность перед тремя детьми — более миллиона рублей. Судебные приставы вручили 47-летнему должнику направление в центр занятости.

Белгородец решил, что закрыть долг по алиментам можно, если уйти на службу по контракту в зону СВО. Мужчина записался добровольцем.

После прибытия в отпуск белгородец погасил долги.

В минувшем году в Белгородской области взыскали 584,9 млн рублей долгов по алиментам. Самым молодым алиментщиком стал 21-летний парень, а самым возрастным — 74-летний мужчина. Иногда злостные нарушители попадают под уголовные дела.

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#Общество#Белгородская область#Алименты#Задолженность#Борисовка#Инна Рогова#Белгород#СВО
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