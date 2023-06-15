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Белгородские приставы назвали возраст самого пожилого алиментщика в регионе

15 июня 2023, 15:22
Фото: 1MI
Приставы в 2022 году собрали с белгородцев-должников по алиментам 584,9 млн рублей. Суммы взысканий ежегодно растут уже в течение пяти лет. За первые пять месяцев текущего года с неплательщиков взыскали 237,6 млн рублей, сообщает Go31.

В 2022 году приставы взыскали с белгородцев 584,9 млн рублей долгов по алиментам. Показатель взысканий растёт уже несколько лет.

Так, в 2018 году сумма составила 148,4 млн рублей, в 2019-м — 271,3 млн, в 2020-м — 282,6 млн, в 2021-м — 552,1 млн рублей. За пять месяцев 2023 года с должников удалось собрать 237,6 млн рублей.

По данным УФССП, самым возрастным должником по алиментам в Белгородской области стал 74-летний мужчина, самым молодым — парень 2002 года рождения. Всего в этом году на исполнении у судебных приставов находилось 10 135 исполнительных производств по указанной категории. Количество должников постепенно снижается. Ещё пять лет назад их насчитывалось более 17 тыс.

Также приставы арестовывают имущество, если погасить долги не получается. В прошлом году арестов было 513. Наиболее высокий показатель зафиксировали в 2019 году — 811, а самый низкий в 2020 году — 329.

Доходит и до уголовных дел. Больше всего их было в 2022 году — 423. Самый низкий показатель был в 2020 году — 284.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Приставы#Общество#Алименты
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