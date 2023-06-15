Белгородские приставы назвали возраст самого пожилого алиментщика в регионе

По данным УФССП, самым возрастным должником по алиментам в Белгородской области стал 74-летний мужчина, самым молодым — парень 2002 года рождения. Всего в этом году на исполнении у судебных приставов находилось 10 135 исполнительных производств по указанной категории. Количество должников постепенно снижается. Ещё пять лет назад их насчитывалось более 17 тыс.