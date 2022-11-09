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Вячеслав Гладков: Проблема невыплат алиментов мобилизованными действительно есть

Вчера, 19:13
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос во время прямого эфира 9 ноября.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что ей на счёт не поступают алименты от мобилизованного бывшего мужа. Женщина уже обращалась и в прокуратуру, и в военкомат, но там ей «никто ничего не должен».

Глава региона прокомментировал ситуацию и сообщил, что подобная проблема действительно есть.

Проблема эта действительно есть. Сейчас в Госдуме рассматривают два закона для решения этой проблемы. Надеюсь, что ситуация быстро разрешится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 30 октября глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков сообщал белгородцам, что алименты с карты мобилизованного мужчины будут отчисляться, если ранее он их выплачивал. При отсутствии выплат необходимо обратиться к судебным приставам.

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#Военные#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Алименты#Александра Склярова
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