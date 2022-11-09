Вячеслав Гладков: Проблема невыплат алиментов мобилизованными действительно есть

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что ей на счёт не поступают алименты от мобилизованного бывшего мужа. Женщина уже обращалась и в прокуратуру, и в военкомат, но там ей «никто ничего не должен».
Глава региона прокомментировал ситуацию и сообщил, что подобная проблема действительно есть.
Проблема эта действительно есть. Сейчас в Госдуме рассматривают два закона для решения этой проблемы. Надеюсь, что ситуация быстро разрешится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 30 октября глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков сообщал белгородцам, что алименты с карты мобилизованного мужчины будут отчисляться, если ранее он их выплачивал. При отсутствии выплат необходимо обратиться к судебным приставам.