Вячеслав Гладков: Проблема невыплат алиментов мобилизованными действительно есть

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что ей на счёт не поступают алименты от мобилизованного бывшего мужа. Женщина уже обращалась и в прокуратуру, и в военкомат, но там ей «никто ничего не должен».