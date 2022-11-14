В Белгороде объявили в розыск неплательщика алиментов

В розыск объявили 30-летнего неплательщика алиментов Ивана Боровца. В полиции попросили сообщить данные о его местонахождении.
На вид белгородцу 30 лет, телосложение спортивное. Рост около 185 см, короткие тёмно-русые волосы. Рассказать информацию о жителе региона можно по телефонам 8-999-421-02-79 или 8 (4722) 31-01-28.
Ранее сообщалось, что другой белгородец, который задолжал по алиментам, пропал без вести. Обеспечивать его детей пришлось государству. В 2021 году в период с января по февраль в регионе в розыск объявили 1435 белгородских должников по алиментам.