Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде объявили в розыск неплательщика алиментов

14 ноября, 16:50
Белгородцев просят сообщить в полицию о местонахождении 30-летнего Ивана Боровца, рассказали в региональном УМВД.

В розыск объявили 30-летнего неплательщика алиментов Ивана Боровца. В полиции попросили сообщить данные о его местонахождении.

На вид белгородцу 30 лет, телосложение спортивное. Рост около 185 см, короткие тёмно-русые волосы. Рассказать информацию о жителе региона можно по телефонам 8-999-421-02-79 или 8 (4722) 31-01-28.

Ранее сообщалось, что другой белгородец, который задолжал по алиментам, пропал без вести. Обеспечивать его детей пришлось государству. В 2021 году в период с января по февраль в регионе в розыск объявили 1435 белгородских должников по алиментам.

 

должника по алиментам объявили в розыск
Фото: УМВД по Белгородской области
Вячеслав Гладков: Проблема невыплат алиментов мобилизованными действительно есть
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет ли выплачивать алименты бывший муж, если его мобилизовали?Lexus белгородца продадут за 1,8 млн рублей за долги по алиментамВ Старом Осколе неплательщик алиментов пропал без вести
#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Должника по алиментам объявили в розыск#УМВД#Полиция
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11