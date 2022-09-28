Lexus белгородца продадут за 1,8 млн рублей за долги по алиментам

Белгородец потерял дорогую иномарку за долги по алиментам перед своими детьми. Lexus за 1,8 млн рублей передали в территориальный орган Росимущества для продажи на торгах.
Автомобиль 2017 года выпуска ранее арестовали. Также на него наложен запрет на регистрационные действия. Желающие приобрести авто могут подавать заявки до 10 октября.
Напомним, другой житель региона бросил своих детей и пропал. Мужчина не выходил на связь уже год. Он задолжал своим детям 860 тыс. рублей. Теперь несовершеннолетних будет обеспечивать государство.