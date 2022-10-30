Будет ли выплачивать алименты бывший муж, если его мобилизовали?

Женщина во время прямого эфира главы Старооскольского горокруга спросила, ожидать ли её детям алименты от отца, если его мобилизовали.
«Военнослужащему определяется довольствие. Это как заработная плата. С его карты эти отчисления по алиментам будут безусловно отчисляться. Если с этим возникали проблемы, обратитесь в службу судебных приставов», — ответил Андрей Чесноков.
Однако чиновник уточнил, что алименты будут списывать со счетов военнослужащего в случае, если ранее он их выплачивал. Если же мужчина игнорировал эту процедуру, Чесноков порекомендовал жительнице Белгородской области обратиться в службу судебных приставов.