Будет ли выплачивать алименты бывший муж, если его мобилизовали?

Однако чиновник уточнил, что алименты будут списывать со счетов военнослужащего в случае, если ранее он их выплачивал. Если же мужчина игнорировал эту процедуру, Чесноков порекомендовал жительнице Белгородской области обратиться в службу судебных приставов.