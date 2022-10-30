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Будет ли выплачивать алименты бывший муж, если его мобилизовали?

Сегодня, 10:09

Будут ли мобилизованные жители Белгородской области выплачивать алименты?

Вопросом задалась жительница Старооскольского горокруга. Но глава муниципалитета её успокоил — алименты выплачиваться должны, даже если мужчина находится в зоне СВО.

Женщина во время прямого эфира главы Старооскольского горокруга спросила, ожидать ли её детям алименты от отца, если его мобилизовали.

«Военнослужащему определяется довольствие. Это как заработная плата. С его карты эти отчисления по алиментам будут безусловно отчисляться. Если с этим возникали проблемы, обратитесь в службу судебных приставов», — ответил Андрей Чесноков.

Однако чиновник уточнил, что алименты будут списывать со счетов военнослужащего в случае, если ранее он их выплачивал. Если же мужчина игнорировал эту процедуру, Чесноков порекомендовал жительнице Белгородской области обратиться в службу судебных приставов.

 

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