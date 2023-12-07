Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

«Парту Героя» и мемориальную доску открыли в школах в честь погибших белгородцев

Стало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВО

7 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI

«Парту Героя» и мемориальную доску открыли в школах в честь погибших белгородцев

В двух школах почтили память погибших в ходе боевых действий военных. Глава Красненского района Александр Полторабатько рассказал об открытии «Парты Героя» в честь Алексея Кудлая, а глава Ровеньского района Татьяна Киричкова сообщила об установленной мемориальной доске в память об Анатолии Агееве.
Сюжет
СВО

Вчера, 6 декабря, в Белгородской области почтили память ещё двух участников СВО. Мемориальную доску в честь Анатолия Агеева разметили на фасаде Нижнесеребрянской школы, в которой белгородец учился.

Мужчина ушёл добровольцем в состав Луганского ополчения в должности пулемётчика разведгруппы ещё в 2014 году. После начала СВО он участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Его наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.

В Новоуколовской школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя». Ученики и администрация района почтили память погибшего при выполнении боевых задач Алексея Кудлая.

Мемориальная доска в честь Анатолия АгееваМемориальная доска в честь Анатолия Агеева
"Парта Героя" в честь Алексея Кудлая"Парта Героя" в честь Алексея Кудлая
Мемориальная доска в честь Анатолия Агеева
Фото: глава Ровеньского района Татьяна Киричкова
Погиб в конце октября: в школе открыли «Парту Героя» в честь белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
Погиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойцаВ огне в белгородском приграничье погиб мужчинаОтец олимпийского чемпиона Большунова едва не погиб в приграничье
#Белгородская область#Погибшие#Красненский район#Ровеньский район#Мемориальная доска#Белгород#Александр полторабатько#Татьяна Киричкова#СВО#Александра Склярова#Парта героя
Подпишитесь
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Вопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?
Сегодня, 05:32
В Белгородской области под удар ВСУ попали четыре дома и инфраструктурный объект
Сегодня, 08:14
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18
Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова
Сегодня, 08:14