Стало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВО

Мужчина ушёл добровольцем в состав Луганского ополчения в должности пулемётчика разведгруппы ещё в 2014 году. После начала СВО он участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Его наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.