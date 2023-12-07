Стало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВО

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Published Сегодня, 06:44
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Вчера, 6 декабря, в Белгородской области почтили память ещё двух участников СВО. Мемориальную доску в честь Анатолия Агеева разметили на фасаде Нижнесеребрянской школы, в которой белгородец учился.
Мужчина ушёл добровольцем в состав Луганского ополчения в должности пулемётчика разведгруппы ещё в 2014 году. После начала СВО он участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Его наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.
В Новоуколовской школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя». Ученики и администрация района почтили память погибшего при выполнении боевых задач Алексея Кудлая.