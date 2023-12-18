Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Квартиры

Дорожает не всё: какое жильё подешевело в Белгороде с начала года?

18 декабря 2023, 09:29
Фото: 1MI
Квартиры

Покупка комнаты в коммуналке обойдётся белгородцам в 1,2 млн рублей

Цена на комнату в коммуналке в областном центре снизилась на 2,2% с начала года. В столицах соседних регионов комнаты, напротив, подорожали. В Воронеже — наиболее существенно, следует из данных сайта «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

Средняя цена на комнату в коммуналке в Белгороде с начала года снизилась на 2,2%. Лот обойдётся в сумму около 1,2 млн рублей.

Областной центр вошёл в число российских городов, где цены на такие объекты снизились. Схожая ситуация наблюдается только в девяти городах. В их числе Махачкала, Краснодар, Мурманск, Ульяновск, Калининград, Ярославль, Санкт-Петербург.

В других городах Центрального Черноземья, напротив, наблюдается рост цен на комнаты в коммуналках. В Курске с начала года они подорожали на 2,6% — до 900 тыс. рублей. Сильнее в цене такое жильё выросло в Липецке — на 8,5%. Обойдётся комната здесь в 723,5 тыс. рублей.

Наиболее существенный рост в макрорегионе зафиксировали в Воронеже. Комнаты в коммуналках в городе подорожали на 18,2% — до 884,8 тыс. рублей.

Добавим, что в среднем в городах России комнаты обходятся в 1,2 млн рублей. За год они подорожали на 10,6%.

Однушки дешевеют, двушки дорожают: что происходит с арендой квартир в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Заработаешь за 50 лет: какие квартиры в Белгороде стоят свыше 30 млнВ Белгороде стало дороже снимать квартируЦены на квартиры в новостройках в Белгороде выросли с начала года на 2,5%
#Город#Белгородская область#Жилье#Новости Белгорода#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Коммуналка#Комнаты
Подпишитесь
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе
Сегодня, 09:42
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»
Сегодня, 10:13
В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями
Сегодня, 10:35
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14