Дорожает не всё: какое жильё подешевело в Белгороде с начала года?

В других городах Центрального Черноземья, напротив, наблюдается рост цен на комнаты в коммуналках. В Курске с начала года они подорожали на 2,6% — до 900 тыс. рублей. Сильнее в цене такое жильё выросло в Липецке — на 8,5%. Обойдётся комната здесь в 723,5 тыс. рублей.