Дорожает не всё: какое жильё подешевело в Белгороде с начала года?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Средняя цена на комнату в коммуналке в Белгороде с начала года снизилась на 2,2%. Лот обойдётся в сумму около 1,2 млн рублей.
Областной центр вошёл в число российских городов, где цены на такие объекты снизились. Схожая ситуация наблюдается только в девяти городах. В их числе Махачкала, Краснодар, Мурманск, Ульяновск, Калининград, Ярославль, Санкт-Петербург.
В других городах Центрального Черноземья, напротив, наблюдается рост цен на комнаты в коммуналках. В Курске с начала года они подорожали на 2,6% — до 900 тыс. рублей. Сильнее в цене такое жильё выросло в Липецке — на 8,5%. Обойдётся комната здесь в 723,5 тыс. рублей.
Наиболее существенный рост в макрорегионе зафиксировали в Воронеже. Комнаты в коммуналках в городе подорожали на 18,2% — до 884,8 тыс. рублей.
Добавим, что в среднем в городах России комнаты обходятся в 1,2 млн рублей. За год они подорожали на 10,6%.