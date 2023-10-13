В Белгороде стало дороже снимать квартиру

В Воронеже цены за три месяца изменились несущественно. Снять однушку в столице соседнего региона стоит 16,6 тыс. рублей — стоимость за три месяца снизилась на 0,2%, но с начала года выросла на 8,5%. Двухкомнатная квартира обойдётся в 22,2 тыс. рублей. Стоимость в июле–сентябре не изменилось, однако с начала года выросла на 11%. Аренда трёхкомнатной квартиры в среднем обходится воронежцам в 29,6 тыс. рублей. Прирост за три месяца составил 0,4%. С начала года показатель вырос на 7,3%.