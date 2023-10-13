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Квартиры

В Белгороде стало дороже снимать квартиру

13 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Квартиры
В областном центре выросла стоимость аренды как однушек и двухкомнатных квартир, так и трёхкомнатных. Данные на третий квартал в 2023 году опубликовал «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

В третьем квартале 2023 года в Белгороде подорожала аренда жилья. Выросла стоимость съёма и однокомнатных, и двухкомнатных, и трёхкомнатных квартир.

В среднем аренда однушки обойдётся в 14,1 тыс. рублей. В июле–сентябре аренда выросла на 6%. Прирост за год составил 3,4%. Двушка в среднем обойдётся в 18,4 тыс. рублей. За три месяца аренда двухкомнатной квартиры подорожала на 5%, а с начала года — на 2,2%. Трёшка жителям Белгорода обойдётся в среднем в 23,9 тыс. рублей за месяц. За третий квартал стоимость выросла на 7%. Прирост с начала текущего года равняется 4,1%.

В соседнем Курске, напротив, некоторые из указанных показателей уменьшились. Однушка в месяц в городе стоит в среднем 13,4 тыс. рублей. Прирост за три месяца составил 1,3%, с начала года — 3,5%. Двушка обойдётся в 16,9 тыс. рублей, трёшка — 22,2 тыс. рублей. В третьем квартале их стоимость снизилась на 1,1% и 6,6% соответственно, а прирост за год — 10,7% и 9,2%.

В Воронеже цены за три месяца изменились несущественно. Снять однушку в столице соседнего региона стоит 16,6 тыс. рублей — стоимость за три месяца снизилась на 0,2%, но с начала года выросла на 8,5%. Двухкомнатная квартира обойдётся в 22,2 тыс. рублей. Стоимость в июле–сентябре не изменилось, однако с начала года выросла на 11%. Аренда трёхкомнатной квартиры в среднем обходится воронежцам в 29,6 тыс. рублей. Прирост за три месяца составил 0,4%. С начала года показатель вырос на 7,3%.

Как отмечает источник, в среднем аренда квартир в крупных городах подорожала на 3%.

Цены на квартиры в новостройках в Белгороде выросли с начала года на 2,5%
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