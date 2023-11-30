Однушки дешевеют, двушки дорожают: что происходит с арендой квартир в Белгороде

Аренда в столицах соседних регионов — в Воронеже и Курске — тоже дорожала и в ноябре, и с начала года в целом. В Воронеже за съём однокомнатной квартиры нужно отдать в среднем 20,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 24,7 тыс., трёхкомнатной — 33,2 тыс. рублей. В Курске, напротив, аренда дешевле. В месяц за одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру нужно отдать примерно 14 тыс, 17,4 тыс. и 23,1 тыс. рублей соответственно.