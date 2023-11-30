Однушки дешевеют, двушки дорожают: что происходит с арендой квартир в Белгороде

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По итогам ноября в Белгороде стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 4,6%. В среднем снять однушку в столице региона можно за 15,5 тыс. рублей в месяц.
За двухкомнатную квартиру в ноябре в среднем просили 20,4 тыс. рублей. Стоимость увеличилась на 5,2%. Аренда трёхкомнатной квартиры по итогам ноября подорожала 4,3%. За неё арендодатели просят в среднем 26 тыс. рублей.
С начала года арендная ставка стала выше на все квартиры. Съём однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожал на 13,1%, трёхкомнатных — на 13,2%.
Аренда в столицах соседних регионов — в Воронеже и Курске — тоже дорожала и в ноябре, и с начала года в целом. В Воронеже за съём однокомнатной квартиры нужно отдать в среднем 20,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 24,7 тыс., трёхкомнатной — 33,2 тыс. рублей. В Курске, напротив, аренда дешевле. В месяц за одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру нужно отдать примерно 14 тыс, 17,4 тыс. и 23,1 тыс. рублей соответственно.