Цены на квартиры в новостройках в Белгороде выросли с начала года на 2,5%

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В третьем квартале в Белгороде цена за квадратный метр в новостройках в среднем составила 115 513 рублей. Показатель вырос на 1,4%. С начала года цена за «квадрат» увеличилась на 2,4%.
Квартиры в новостройках в Белгороде в среднем оценили в 6 478 152 рубля. За третий квартал стоимость лота увеличилась на 2,9%, за год — на 2,5%.
В Курске ситуация иная. В июле–сентябре стоимость одного квадратного метра составила в среднем 86 359 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале. С начала года показатель уменьшился на 0,6%. Средняя стоимость квартиры в соседнем регионе составила 4 617 434 рубля.
Дешевле, чем в Белгороде, продают квартиры и в новостройках Воронежа. Там один квадратный метр стоит 97 074 рубля, средняя цена за квартиру — 4 933 005 рублей. За третий квартал цены на квадратный метр возросли всего на 0,3%, за год — на 1,1%.
Отметим, что квартиры в новостройках Белгорода во втором квартале стоили меньше: квадратный метр стоил 113,9 тыс. рублей, а средние цены на квартиры составляли 6,3 млн рублей.