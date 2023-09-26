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Новостройки

Цены на квартиры в новостройках в Белгороде выросли с начала года на 2,5%

26 сентября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Новостройки
В третьем квартале стоимость квартир в новостройках тоже увеличилась. В сентябре цена одного квадратного метра составила в среднем 115 513 рублей, а цена лота — 6,5 млн. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

В третьем квартале в Белгороде цена за квадратный метр в новостройках в среднем составила 115 513 рублей. Показатель вырос на 1,4%. С начала года цена за «квадрат» увеличилась на 2,4%.

Квартиры в новостройках в Белгороде в среднем оценили в 6 478 152 рубля. За третий квартал стоимость лота увеличилась на 2,9%, за год — на 2,5%.

В Курске ситуация иная. В июле–сентябре стоимость одного квадратного метра составила в среднем 86 359 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале. С начала года показатель уменьшился на 0,6%. Средняя стоимость квартиры в соседнем регионе составила 4 617 434 рубля.

Дешевле, чем в Белгороде, продают квартиры и в новостройках Воронежа. Там один квадратный метр стоит 97 074 рубля, средняя цена за квартиру — 4 933 005 рублей. За третий квартал цены на квадратный метр возросли всего на 0,3%, за год — на 1,1%.

Отметим, что квартиры в новостройках Белгорода во втором квартале стоили меньше: квадратный метр стоил 113,9 тыс. рублей, а средние цены на квартиры составляли 6,3 млн рублей.

В Белгороде подешевели квартиры в новостройках
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#Квартиры#Стоимость#Новости Белгорода#Повышение цен#Белгород#Новостройки#Александра Склярова
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