Цены на квартиры в новостройках в Белгороде выросли с начала года на 2,5%

Дешевле, чем в Белгороде, продают квартиры и в новостройках Воронежа. Там один квадратный метр стоит 97 074 рубля, средняя цена за квартиру — 4 933 005 рублей. За третий квартал цены на квадратный метр возросли всего на 0,3%, за год — на 1,1%.