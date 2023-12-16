Эксперт назвала примерную цену турецких яиц в России

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что турецкие яйца в России будут стоить порядка 90 рублей. Как отметила экономист, яйца в Россию в основном поставляет Беларусь, а возможный ввоз из Турции станет новым направлением.