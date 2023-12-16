Эксперт назвала примерную цену турецких яиц в России

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что турецкие яйца в России будут стоить порядка 90 рублей. Как отметила экономист, яйца в Россию в основном поставляет Беларусь, а возможный ввоз из Турции станет новым направлением.
По словам Прикладовой, проблем в поставках возникнуть не должно. Она также заявила, что Анкара способна нарастить объёмы экспорта. Это показывает динамика торговли, пишет издание.
Яйца Турция продаёт за 1300 долларов за тонну — около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Предположительно, цена в РФ составит около 84 рублей за десяток, а в рознице будет наценка, предполагает эксперт.
Напомним, ранее президент Владимир Путин объяснил, что яйца подорожали из-за выросшего спроса. Объёмы производства не успели за растущим спросом.