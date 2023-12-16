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Эксперт назвала примерную цену турецких яиц в России

Эксперт назвала примерную цену турецких яиц в России

16 декабря 2023, 14:37
Фото: 1MI
Экономист предположила, по какой цене будут продавать яйца, привезённые в Россию из Турции. Примерная цена может составить 90 рублей за десяток, пишет «Газета.ru».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что турецкие яйца в России будут стоить порядка 90 рублей. Как отметила экономист, яйца в Россию в основном поставляет Беларусь, а возможный ввоз из Турции станет новым направлением.

По словам Прикладовой, проблем в поставках возникнуть не должно. Она также заявила, что Анкара способна нарастить объёмы экспорта. Это показывает динамика торговли, пишет издание.

Яйца Турция продаёт за 1300 долларов за тонну — около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Предположительно, цена в РФ составит около 84 рублей за десяток, а в рознице будет наценка, предполагает эксперт.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объяснил, что яйца подорожали из-за выросшего спроса. Объёмы производства не успели за растущим спросом.

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#Продукты#Яйца#Цены#Россия#Турция#Наталья Корявых
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