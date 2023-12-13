Нет птичников? Жителям Черноземья объяснили высокие цены на яйца

Жители не только Белгородской, но и Орловской области жалуются на высокие цены на яйца. По официальным данным за прошедший месяц цены выросли на 49,5% — до 120 рублей. Однако в магазинах есть яйца и за 160 рублей. В департаменте промышленности и торговли Орловской области объяснили, что высокие цены связаны с отсутствием промышленного производства куриного яйца.