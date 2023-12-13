Нет птичников? Жителям Черноземья объяснили высокие цены на яйца

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Жители не только Белгородской, но и Орловской области жалуются на высокие цены на яйца. По официальным данным за прошедший месяц цены выросли на 49,5% — до 120 рублей. Однако в магазинах есть яйца и за 160 рублей. В департаменте промышленности и торговли Орловской области объяснили, что высокие цены связаны с отсутствием промышленного производства куриного яйца.
Орловцы покупают яйца, которые привозят из Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тульской и других областей. Ведомство уже направило обращение в прокуратуру по факту повышения цен на яйца, а пока горожанам предлагают закупаться ими в «Магните» и «Пятёрочке», где цены варьируются от 94,99 до 129,99 рубля за 10 штук.
Жители Белгородской области тоже возмущены повышением цен на яйца, несмотря на имеющиеся в регионе птичники. Глава региона предложил белгородцам закупаться яйцами на ярмарках, где ценник достигает 65 рублей. Хотя уже уволенная замгубернатора Юлия Щедрина заявляла, что из-за прошедшего ажиотажа покупателям яиц на ярмарках в руки будут выдавать не более двух десятков.