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Published Сегодня, 11:57

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Яйца

Нет птичников? Жителям Черноземья объяснили высокие цены на яйца

13 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Яйца

В Черноземье объяснили высокие цены на яйца

На вопрос о высоких ценах на яйца ответили в орловском департаменте промышленности и торговли. Оказалось, что причиной повышения стало отсутствие в регионе птичников, узнали журналисты «Орелtimes». По факту повышения цен уже направлено обращение в прокуратуру.

Жители не только Белгородской, но и Орловской области жалуются на высокие цены на яйца. По официальным данным за прошедший месяц цены выросли на 49,5% — до 120 рублей. Однако в магазинах есть яйца и за 160 рублей. В департаменте промышленности и торговли Орловской области объяснили, что высокие цены связаны с отсутствием промышленного производства куриного яйца.

Орловцы покупают яйца, которые привозят из Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тульской и других областей. Ведомство уже направило обращение в прокуратуру по факту повышения цен на яйца, а пока горожанам предлагают закупаться ими в «Магните» и «Пятёрочке», где цены варьируются от 94,99 до 129,99 рубля за 10 штук.

Жители Белгородской области тоже возмущены повышением цен на яйца, несмотря на имеющиеся в регионе птичники. Глава региона предложил белгородцам закупаться яйцами на ярмарках, где ценник достигает 65 рублей. Хотя уже уволенная замгубернатора Юлия Щедрина заявляла, что из-за прошедшего ажиотажа покупателям яиц на ярмарках в руки будут выдавать не более двух десятков.

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#Белгородская область#Яйца#Орловская область#Белгород#Цены на яйца#Александра Склярова
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