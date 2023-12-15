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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Деньги

Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

15 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Деньги

Банк России поднял ключевую ставку до 16%

Соответствующее решение принято 15 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ. Это уже пятое подряд повышение показателя с июля.

15 декабря совет директоров Центробанка решил повысить ключевую ставку до 16% годовых. Показатель увеличился на 100 базисных пунктов.

Как сообщили в ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. Рост ВВП при этом, по оценке регулятора, превысит 3%.

В 2024 году годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, уменьшится до 4,0–4,5%.

Следующее заседание Банка России по вопросу ключевой ставки должно состояться 16 февраля.

Напомним, что до повышения ключевая ставка составляла 15%. Это пятое подряд повышение показателя с июля.

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