Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
15 декабря совет директоров Центробанка решил повысить ключевую ставку до 16% годовых. Показатель увеличился на 100 базисных пунктов.
Как сообщили в ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. Рост ВВП при этом, по оценке регулятора, превысит 3%.
В 2024 году годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, уменьшится до 4,0–4,5%.
Следующее заседание Банка России по вопросу ключевой ставки должно состояться 16 февраля.
Напомним, что до повышения ключевая ставка составляла 15%. Это пятое подряд повышение показателя с июля.