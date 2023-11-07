Ключевая ставка ЦБ 15%: как это отразится на жизни белгородцев?

Что касается потребительских кредитов, то на них не окажет существенного влияния повышение ключевой ставки ЦБ. Эксперт объясняет это тем, что кредитные ставки в сегменте микрофинансирования и так очень высокие — составляют десятки и даже сотни процентов годовых — это всё равно будет в разы больше, чем по потребительским кредитам в банках.