Ключевая ставка ЦБ 15%: как это отразится на жизни белгородцев?

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
С июля этого года Банк России поднимал ключевую ставку несколько раз, и с 8,5% она выросла до 15%. Последний скачок был сразу на +2%. Как повлияют такие изменения на сферу кредитования, инвестиции, покупку недвижимости и в целом отразятся на жизни граждан — рассказал финансовый эксперт Инвестиционной компании «ФИНАМ» и член Общественной палаты Белгородской Области 7-го созыва Сергей Кравцов.
Что касается потребительских кредитов, то на них не окажет существенного влияния повышение ключевой ставки ЦБ. Эксперт объясняет это тем, что кредитные ставки в сегменте микрофинансирования и так очень высокие — составляют десятки и даже сотни процентов годовых — это всё равно будет в разы больше, чем по потребительским кредитам в банках.
Тем не менее, такой рост ключевой ставки, отмечает Сергей Кравцов, приведёт к «охлаждению российской экономики», а это плохо скажется на финансах россиян, которым станет сложнее обслуживать долги и рефинансировать* задолженность. Отсюда — рост просрочек по кредитам.
*Рефинансирование — возможность быстро вернуть долг одному кредитору за счёт другого.
Что до самих банков, то такое «охлаждение» сказывается на их бизнесе негативно. Здесь можно ожидать замедление кредитования и роста стоимости заимствований. Это будет оказывать давление на чистый процентный доход банков.
Рост ключевой ставки ЦБ до 15% должен был оказать более существенное влияние на инвестиции, считает финансовый эксперт. В прогнозе для акций было 14%, а по итогу вышло выше, и это привело к укреплению рубля, что плохо влияет на рост индекса МосБиржи. Поэтому есть вероятность, что на рынке акций это может сказаться позже.
Отдельно Кравцов отметил реакцию нефтегазового сектора. От повышения ставки ЦБ «потеряют свою привлекательность» привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
«Повышение ставки — один из основных факторов укрепления рубля, что уменьшает прибыль от валютной переоценки многомиллиардной кубышки, а значит — и потенциальные дивиденды. Если при курсе доллара на конец года в 100 рублей дивиденд на привилегированную акцию мог составить более 15 рублей, то при текущем курсе в 93 рубля потенциальный дивиденд может составить около 12 рублей на акцию. При этом в условиях повышенной ключевой ставки и действия обязательной продажи валютной выручки не исключено дополнительное укрепление рубля до конца года»
Сергей Кравцов
Между тем от повышения ключевой ставки должна выиграть «Московская биржа», поскольку она сможет с большей выгодой размещать остатки средств клиентов.
Важная информация для тех, кто планировал брать жильё в ипотеку: после повышения ключевой ставки ЦБ до 15% ипотечные могут вырасти до 16-16,5%, прогнозирует финансовый эксперт. В свою очередь банкам стоит обратить внимание на то, что спрос на такие кредиты начнёт плавно снижаться.
«По нашим оценкам, всплеск спроса на ипотеку, наблюдавшийся в августе–сентябре на фоне начала ужесточения ставок и повышения размера первоначального взноса, будет постепенно сходить на нет. При этом нет оснований ожидать резкого обвала спроса — в ноябре сделки продолжат идти, поскольку сейчас есть заёмщики, которые ждут одобрения кредитов в банках по сегодняшним условиям».
Сергей Кравцов, финансовый эксперт Инвестиционной компании «ФИНАМ»
Со временем спрос на ипотеку станет значительно ниже, поскольку цены на квартиры увеличились, ипотечные ставки продолжают расти, да и размер первоначального взноса в сентябре увеличили с 15 до 20%. Эксперт прогнозирует увеличение первоначального взноса с 1 января до 30%.
«То есть, всё свидетельствует в пользу того, что рекордный размер выдачи ипотеки в сентябре связан с тем, что люди поспешили запрыгнуть в последний вагон».
Из-за запредельно высоких цен на новостройки покупатели начнут делать выбор в сторону вторички. Логика простая — даже если ставки на ипотеку будут высокими, то у собственников проще получить скидку, чем у застройщиков.
Как объяснил эксперт, Центробанк с августа поднимает ключевую ставку, чтобы повысить интерес инвесторов к вложениям в рубль и сократить объёмы необеспеченного потребления. Это помогло остановить ослабление рубля. Как мы уже упоминали, последний подъём ставки до 15% был в конце октября.
«При этом Банк России убрал чёткий сигнал о дальнейших шагах по поводу ставки, лишь отметив, что регулятор „будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции…“. Курс рубля на это отреагировал новым укреплением: пара USD/RUB снизилась до ближайшей значимой поддержки 92,5 рубля».
Дальнейшее укрепление рубля, по мнению Сергея Кравцова, ограничит доходы российских экспортеров. Другой бизнес снизит деловую активность, и это приведёт к сокращению импорта. В итоге можно ожидать снижение доллара до 90 рублей:
«Но для более низких значений курса доллара должно произойти значительное ослабление импорта и оттока капитала из России».