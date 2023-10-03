Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября

АО «Альфа-банк» обратилось в суд с заявлением о признании фирмы «Синторг 2017» банкротом. Как видно из представленных материалов, к заявлению кредитор не приложил выписку из ЕГРЮЛ в отношении должника (к заявлению была приложена выписка другого юрлица). Поэтому суд оставил заявление без движения. Исправить недочёты истец может до 27 октября.