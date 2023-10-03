Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Росприроднадзор обратился в суд с иском к Яковлевскому ГОКу. Ведомство попросило взыскать с предприятия 110,8 млн рублей. Заявление суд принял. Следующее заседание состоится 1 ноября. Подробностей в судебных документах нет, но как ранее стало известно, в марте 2021 года инспекторы Росприроднадзора провели проверку на Яковлевском руднике. Специалисты взяли пробы сбрасываемых сточных вод в Крапивенском водохранилище на реке Ворскле.
По итогам исследования стало известно, что в сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ, количество которых превышает допустимые нормативы, а это может причинить вред водохранилищу.
По расчётам ведомства, размер компенсации составил более 110,8 млн рублей. Предприятие компенсацию не выплатило, отметив, что инвестировало в очистку сточных вод более 200 млн рублей и готово судиться с ведомством.
Справка. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в 2007 году в Белгородской области. Отрасль — добыча железных руд подземным способом. Головная компания — ПАО «Северсталь». Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 6,6 млрд рублей.
Конкурсный кредитор Банк ВТБ обратился в арбитражный суд с заявлением о признании компании «Сырный мир» банкротом. Суд иск принял. Заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом состоится 10 октября.
Справка. Фирма «Сырный мир» работает в Белгородской области с 2014 года. Руководитель и бенефициар — Ирина Мишина. Она же является владелицей. Убыток по итогам 2022 года составил 48 млн рублей.
АО «Альфа-банк» обратилось в суд с заявлением о признании фирмы «Синторг 2017» банкротом. Как видно из представленных материалов, к заявлению кредитор не приложил выписку из ЕГРЮЛ в отношении должника (к заявлению была приложена выписка другого юрлица). Поэтому суд оставил заявление без движения. Исправить недочёты истец может до 27 октября.
Справка. Организация «Синторг 2017» работает в Старом Осколе с 2017 года. Отрасль — деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Руководитель — Аркадий Стекольщиков. По итогам прошлого года чистая прибыль составила 1,2 млн рублей. Принадлежит компания Александру Грибанову (20%), Сергею Молокову (20%), Александру Никитаеву (20%), Аркадию Стекольщикову (20%) и Борису Таратуту (20%).
ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к предприятию «Белзнак» о признании его банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 000 рублей.
Из представленных материалов следует, что к заявлению не приложен ряд документов. Поэтому суд оставил заявление ведомства без движения и дал срок до 27 октября исправить все недочёты.
Справка. Предприятие «Белзнак» зарегистрировано в Ракитянском районе с 2007 года. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель, бенефициар и владелец — Дмитрий Кабалин. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 20 млн рублей.
С заявлением в Арбитражный суд Белгородской области обратилась фирма «Автострада». Истец попросил признать банкротом компанию «Дорстрой31». Сумма исковых требований — 779 млн рублей. Иск подали 27 сентября. Сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. Компания «Автострада» работает в Белгороде с 2014 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и владелец — Андрей Фарафонов. Убыток компании по итогам 2022 года составил 1,9 млн рублей.
Организация «Дорстрой31» зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Сергей Меликов, а бенефициар — Виктория Воронкина. Чистая прибыль фирмы за 2022 год превысила 31 млн рублей.
Белгородская налоговая обратилась в арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании компании «Еврострой» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 000 рублей. Но и в данном случае ведомство не представило ряд документов, которые необходимы для принятия иска. В итоге суд оставил заявление без движения. Истцу предложили устранить все нарушения до 20 октября.
Справка. Организация «Еврострой» работает в Белгородском районе с 2013 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Эдгар Херимян. По итогам ушедшего года чистая прибыль предприятия составила 25,5 млн рублей.
Попросила налоговая признать банкротом и компанию «АК-МТЦФО». Сумма требований составляет 188 млн рублей. До принятия заявления к производству, в арбитражный суд от ведомства поступило ходатайство о возвращении заявления. Суд требования УФНС удовлетворил и вернул заявление заявителю.
Справка. Фирма «АК-МТЦФО» работает в Белгороде с 2020 года и занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Руководитель — Александр Пархоменко. Головная компания — «Автомобильная компания-мостранс». Чистая прибыль за 2022 год составила 26,6 млн рублей.
Индивидуальный предприниматель Ильичев А. В. обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальным предпринимателям Рехачеву Д. В. и Рехачевой В. А. Истец попросил взыскать солидарно с ответчиков задолженности в размере 74,2 млн рублей. Это сума вексельного долга, проценты и пени.
Но к заявлению истец не приложил доказательства направления претензии в адрес ответчика, а также ряд других документов. В итоге исковое заявление индивидуального предпринимателя оставили без движения. Исправить недочёты истец мог до 29 сентября.
Компания «Центр Современных Технологий» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГУП «Белгородский областной Фонд поддержки ИЖС» и попросила взыскать задолженность за выполненные работы по 28 государственным контрактам. Среди них:
Общая сумма требований — более 59 млн рублей. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 19 октября.
Справка. Компания «Центр Современных Технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Ботвиновский. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 3,3 млн рублей.