Кто должен больше всех? Из-за чего белгородские компании судятся в арбитраже

Компания «Прогресс-Строй» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Сарапулову С. В. и попросила взыскать задолженность по договорам займа и проценты за пользования займом на общую сумму 17 млн рублей. Однако истец не оплатил госпошлину при подаче иска. Поэтому суд оставил заявление без движения и предложил исправить недочёты до 10 ноября.