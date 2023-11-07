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Больше 300 млн с «Даля» и другие арбитражные суды октября в Белгородской области

Кто должен больше всех? Из-за чего белгородские компании судятся в арбитраже

7 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI

Больше 300 млн с «Даля» и другие арбитражные суды октября в Белгородской области

Самые крупные иски, которые рассматривали в Арбитражном суде Белгородской области в октябре, были связаны с исполнением обязательств по договорам займа и кредита, а также с исполнением обязательств по договорам поставки товаров.
Сюжет
Суд

Исполнение обязательств по договорам займа и кредита

КПК «Содружество» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «СМЦ ИнБиТек». Истец попросил взыскать задолженность по договорам займа в размере 20,7 млн рублей и пени. Суд иск принял и удовлетворил ходатайство истца об отсрочке по уплате госпошлины. Предварительное судебное заседание пройдёт 27 ноября.

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», кооператив «Содружество» зарегистрирован в 2015 году в Белгороде. Отрасль — деятельность по предоставлению потребительского кредита. В августе 2023 года организацию признали банкротом. Конкурсный управляющий — Игорь Комаровский.

Организация «Сервисный металлоцентр Инбитек» работает в Белгороде с 2014 года и занимается оптовой торговлей чёрными металлами в первичных формах. Руководитель и бенефициар — Игорь Чернов. Чистая прибыль компания по итогам 2022 года составила 616 тысяч рублей.

Компания «Прогресс-Строй» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Сарапулову С. В. и попросила взыскать задолженность по договорам займа и проценты за пользования займом на общую сумму 17 млн рублей. Однако истец не оплатил госпошлину при подаче иска. Поэтому суд оставил заявление без движения и предложил исправить недочёты до 10 ноября.

Справка. Организация «Прогресс-Строй» работает в Белгороде с 2017 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Селин. В сентябре текущего года юрлицо приняло решение об изменении места нахождения. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 1,1 млн рублей.

Сергей Сарапулов является генеральным директором фирмы «Ландшафт Юго-Запад» из Москвы, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина.

Исполнение обязательств по договорам поставки товаров

ПАО «Ромз» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Зёмчик» о взыскании задолженности по договору в размере 4,6 млн рублей, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Предварительно судебное заседание состоится 31 ноября.

Справка. ПАО »Ростовский оптико-механический завод» работает с 1996 года в Ростове и занимается производством оптических приборов, фото- и кинооборудования. Руководитель — Вадим Кравченко. Убыток предприятия по итогам 2022 года составил 40 млн рублей.

Организация «Зёмчик» зарегистрирована в 2017 году в Белгороде. Отрасль — оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Руководитель и бенефициар — Альберт Акопян. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 725 тысяч рублей.

Фирма «Меридиан Энерго» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к организации «Энергостройкомплекс». Истец потребовал взыскать долг и неустойку на общую сумму 38,7 млн рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 27 ноября.

Справка. Организация «Меридиан Энерго» зарегистрирована в Белгороде с 2013 года и занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Руководитель — Игорь Неклюдов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 17 млн рублей.

Фирма «Энергостройкомплекс» работает в Москве с 2013 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Антон Воробьев. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 287 млн рублей. Принадлежит компания Антону Воробьеву (70% доли в УК) и Анастасии Бобровой (30% доли в УК).

Исполнение обязательств по договорам подряда

Компания «Телеком Строй» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к КФХ «Шанс» и попросила взыскать задолженность по договору подряда в размере 14,3 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд иск принял. Собеседование состоится 21 ноября.

Справка. Фирма «Телеком Строй» зарегистрирована в Белгородском районе в 2014 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Юрий Остапчук. Убыток организации за 2022 год составил 364 тысячи рублей.

КФХ «Шанс» работает в Чернянском районе с 1999 года. Отрасль — выращивание зерновых культур. Глава — Нина Пахомова. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 12 млн рублей.

Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства обратился в суд с иском к компании «Даля». Фонд потребовал расторгнуть госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Юго-Западный и взыскать неосновательное обогащение в размере 329 млн рублей.

По ходатайству истца суд принял обеспечительные меры и наложил арест на денежные средства фирмы «Даля». Однако представители организации потребовали отменить обеспечительные меры, обосновав это введением суд в заблуждение со стороны Фонда. Суд, изучив материалы дела, заявление организации «Даля» удовлетворил и отменил обеспечительные меры. Определение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Справка. Фирма «Даля» работает в Санкт-Петербурге с 2005 года и занимается разборкой и сносом зданий. Руководитель — Алексей Бессонов, а бенефициар — Геннадий Макаренко. Владелец — фирма «НЖ-Проект». По итогам 2022 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 1,4 млн рублей.

Компания «ОлимпСтройМонтаж» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к МКУ «УКС» и попросила задолженность по контракту в размере 22,5 млн рублей, пени в сумме 7,7 млн рублей, задолженность по контракту в размере 6,5 млн рублей и пени в сумме 2,2 млн рублей. Однако суд оставил заявление без движения. Исправить все недочёты истец может до 3 ноября.

Справка. Фирма «ОлимпСтройМонтаж» работает в Белгороде с 2015 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. В мае 2022 года юрлицо признали банкротом. Конкурсный управляющий — Анастасия Порохова.

Исполнение обязательств по договорам

Компания «Экотранс С» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЦЭБ и попросила взыскать средства на финансирование инвестиционной программы в 2022 году в размере 21,1 млн рублей, средства на финансирование инвестиционной программы в 2023 году в размере 15,8 рублей, пени (3,9 млн рублей) и расходы по оплате госпошлины. Суд заявление принял. Предварительное судебное заседание состоится 4 декабря.

Справка. Организация «Экотранс С» зарегистрирована в Белгороде в 2007 году. Отрасль — обработка и утилизация неопасных отходов. Руководитель — Александр Кувшинов. Бенефициар — Елена Ильина. В 2022 году чистая прибыль компании составила 7,9 млн рублей. Владельцы — Елена Ильина (70% доли в УК) и Николай Шеин (30% доли в УК).

ЦЭБ работает в Белгороде с 2016 года. Отрасль — сбор неопасных отходов. Руководитель — Сергей Дуюн. Убыток предприятия за 2022 год составил 281 млн рублей. Учредитель — минимущество Белгородской области.

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