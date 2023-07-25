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Почему подорожали некоторые овощи, авто и туруслуги? Белгородцам отвечает ЦБ

25 июля 2023, 07:56
Фото: 1MI

Инфляция в Белгородской области увеличилась в июне

Показатель годовой инфляции в июне в регионе увеличился до 3,66% после 3,10% в мае. На это повлияли в том числе ослабление рубля, увеличившийся спрос на некоторые непродовольственные товары и услуги, сообщает Банк России.

В Белгородской области в июне годовая инфляция увеличилась до 3,66% после 3,10% в мае. Разница обусловлена увеличением спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги, усилением давления со стороны издержек производителей и ослаблением рубля.

Заметно подорожали непродовольственные товары в регионе. Так, теперь за новые автомобили белгородцам придётся платить больше.

Рост цен на некоторые продукты связан с израсходованным запасом овощей прошлогоднего урожая и повышением цен на импортные картофель и свёклу. Также ослабление рубля сказалось на подорожании импортных кормов и оборудования для производства куриного мяса.

Увеличился и годовой темп прироста цен в сфере услуг в регионе. Например, спрос на экскурсионные услуги внутри страны переживает рост цен.

Ранее ЦБ сообщал о повышении ключевой ставки до 8,5% годовых. Произошло это впервые с сентября 2022 года.

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
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#Таисия Некрасова#Экономика#Инфляция#Центральный Банк#Белгородская область#Белгород#Подорожание
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