Почему подорожали некоторые овощи, авто и туруслуги? Белгородцам отвечает ЦБ

Инфляция в Белгородской области увеличилась в июне

Показатель годовой инфляции в июне в регионе увеличился до 3,66% после 3,10% в мае. На это повлияли в том числе ослабление рубля, увеличившийся спрос на некоторые непродовольственные товары и услуги, сообщает Банк России.