Почему подорожали некоторые овощи, авто и туруслуги? Белгородцам отвечает ЦБ

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Белгородской области в июне годовая инфляция увеличилась до 3,66% после 3,10% в мае. Разница обусловлена увеличением спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги, усилением давления со стороны издержек производителей и ослаблением рубля.
Заметно подорожали непродовольственные товары в регионе. Так, теперь за новые автомобили белгородцам придётся платить больше.
Рост цен на некоторые продукты связан с израсходованным запасом овощей прошлогоднего урожая и повышением цен на импортные картофель и свёклу. Также ослабление рубля сказалось на подорожании импортных кормов и оборудования для производства куриного мяса.
Увеличился и годовой темп прироста цен в сфере услуг в регионе. Например, спрос на экскурсионные услуги внутри страны переживает рост цен.
Ранее ЦБ сообщал о повышении ключевой ставки до 8,5% годовых. Произошло это впервые с сентября 2022 года.